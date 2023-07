Liane Lippert hat ein Ziel: Eine Tour-Etappe gewinnen

Am Sonntag (23. Juli) beginnt die Tour de France der Frauen. Mit dabei: Liane Lippert aus Friedrichshafen. Ihr Ziel ist ein Tagessieg beim schweren Etappenrennen in Frankreich.

Wenn Liane Lippert an die Tour im letzten Jahr zurückdenkt, dann leuchten ihre Augen: " Eine Hammer-Atmosphäre, es waren wirklich so viele an der Strecke, aber nicht nur Franzosen. Fans aus der ganzen Welt habe ich mitbekommen", sagt die 25-Jährige aus Friedrichshafen am Bodensee. "Ich bin froh, dabei gewesen zu sein."

Zweite Auflage der Tour

Umso mehr freut sich die deutsche Straßenmeisterin jetzt auf die zweite Auflage der "Tour de France Femmes", wie sie offiziell heißt. Die Tour ist auf einen Schlag auch zum wichtigsten Rennen im Frauenradsport geworden. Acht Tage, acht Etappen, Start ist mitten in Frankreich, in Clermont-Ferrand in der Auvergne. Die Etappen der Frankreich-Rundfahrt der Frauen 2023 ergeben insgesamt eine Streckenlänge von 956 Kilometern.

Zeitplan der "Tour de France Femmes" Die "Tour de France Femmes" führt vom 23. bis 30. Juli 2023 von Clermont-Ferrand nach Pau. Start- und Zielort der 1. Etappe ist Clermont-Ferrand. Die Route der Tour de France Femmes führt vom Zentralmassiv in den Süden des Landes. Das Ziel in Pau erreichen die Radprofis nach einer Woche am 30. Juli.

Während der acht Tage ist kein Ruhetag eingeplant. Bei den Streckenprofilen wechseln sich flache und hügelige Verläufe rhythmisch ab. Die Tour-Organisatoren erwarten gleich zu Beginn ein Spektakel in Clermont-Ferrand. Dann geht es durch das Zentralmassiv Richtung Pyrenäen hinauf auf den legendären Tourmalet. Bei den Männern ist der Berg gefürchtet. "Es wird hart und es werden vielleicht nicht so viele ankommen wie letztes Jahr. Aber andererseits, finde ich, hat sich der Frauenradsport so entwickelt, dass wir bereit sind, da hochzufahren", sagt Liane Lippert kampfeslustig mit Blick auf den Tourmalet. Und wieder blitzen ihre Augen:

"Ich freue mich auf jeden Fall drauf und es ist auch ein Schritt in die richtige Richtung für die Gleichberechtigung."

Spannung bis zur letzten Etappe

Spätestens beim Einzelzeitfahren am letzten Tag in Pau entscheidet sich die Tour. 2022 haben Niederländerinnen das Geschehen auf der ersten "Tour de France Femmes" dominiert. Und auch in diesem Jahr ist Vorjahressiegerin Annemiek van Vleuten wieder erste Anwärterin auf den Gesamtsieg. Die 40-jährige Niederländerin fährt ihre letzte Saison, ist seit Jahren die überragende Fahrerin, hat alles gewonnen. Unterstützt wird van Vleuten von Liane Lippert, denn Lippert fährt im selben Team. "Deswegen werde ich auf jeden Fall zum Teil in der Helferrolle sein", sagt die Deutsche Meisterin. "Aber auf der ein oder anderen Etappe werde ich bestimmt meine Chancen kriegen und auch attackieren dürfen", gibt Lippert ihre Tourziele an. Sechs deutsche Fahrerinnen sind insgesamt dabei. Im Fokus: Liane Lippert aus Friedrichshafen am Bodensee.