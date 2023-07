Liane Lippert feiert Etappensieg - und kann es selbst kaum glauben

Liane Lippert aus Friedrichshafen feiert bei der Tour de France ihren bislang größten Erfolg. Einen Angriff auf das Gelbe Trikot wird die 25-Jährige aber wohl kaum starten.

Es wurde spät für Liane Lippert. Erst um kurz vor 22.00 Uhr traf die deutsche Straßenrad-Meisterin am Montagabend im Hotel ihres Teams Movistar in der französischen Gemeinde Gramat ein. Die feierliche Zeremonie auf dem Podest, der Interview-Marathon - die Verpflichtungen einer Etappensiegerin bei der Tour de France hatten Lippert aufgehalten. Lippert beschwerte sich nicht. Ein Traum hatte sich erfüllt.

"Ich habe so lange auf den Sieg gewartet", sagte Lippert nach dem bislang größten Triumph ihrer Karriere: "Ich konnte es nicht glauben, selbst, als ich über die Ziellinie gefahren bin. Ich dachte, vielleicht hat es ja eine Fluchtgruppe gegeben."

Lippert entwickelt sich weiter

Die gab es im Finale der zweiten Etappe der Frauen-Tour in Mauriac nicht. Lippert gewann den Sprint gegen die Gesamtführende Lotte Kopecky und feierte einen Durchbruch. Dabei war der Tag lange nicht so gut gelaufen. "Ich bin sogar zwei Mal gestürzt. Ich war aber gleich wieder auf dem Rad", sagte Lippert. "Das hat ein bisschen Energie gekostet bei dem Wind. Aber wir sind alle cool geblieben und haben uns darauf fokussiert, was wir können."

Lipperts Endschnelligkeit und Qualitäten am Berg sind hinlänglich bekannt. Zunehmend entwickelt die 25-Jährige aber auch ein immer besseres Gespür für die Rennsituationen. Im hügeligen Finale der vierten Etappe am Mittwoch nach Rodez könnten sie erneut zum Tragen kommen.

Die dritte Etappe am Dienstag nahm Lippert als Zweite der Gesamtwertung in Angriff. Das Gelbe Trikot ist für sie bis zum Tour-Finale am Sonntag in Pau dennoch kein Ziel. Lippert ist in erster Linie als Helferin eingeplant. Bei Movistar ist alles auf Kapitänin und Spitzenfahrerin Annemiek van Vleuten ausgerichtet. "Natürlich ist unser Hauptziel, das Klassement mit Annemiek zu gewinnen", sagte Lippert bei radsport-news.com. Die niederländische Zeitfahr-Olympiasiegerin fährt seit Jahren alles in Grund und Boden. Auch die Premierentour vergangenes Jahr gewann van Vleuten.

Chefin Van Vleuten freut sich für Lippert

Die seltenen Freiheiten für eigene Ziele nutzte Lippert - ganz zur Freude ihrer Chefin. "Es ist nicht immer 'einfach', meine Teamkollegin zu sein, wenn man auch eigene Ambitionen auf einen Etappensieg hat", sagte van Vleuten: "Umso mehr freut es mich, dass sie diese Chance bekommen und sie genutzt hat."