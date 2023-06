Radprofi Lippert: Am liebsten als Deutsche Meisterin zur Tour de France

Bei den Deutschen Straßenrad-Meisterschaften peilt Liane Lippert die Titelverteidigung an. Ihr Blick geht aber schon jetzt Richtung Tour de France.

Wenn es um ihre Ziele geht, dann redet Liane Lippert nicht lange um den heißen Brei. "Ich werde auf jeden Fall versuchen, meinen Titel zu verteidigen", sagt die Profi-Radfahrerin im Gespräch mit SWR Sport. Heißt konkret: Beim Straßenrennen der Deutschen Meisterschaften am 24. Juni in Bad Dürrheim und Umgebung will sie sich zum dritten Mal in ihrer Karriere das Trikot mit den schwarz-rot-goldenen Streifen holen.

Dass sich die 25-Jährige aus Friedrichshafen die mit 1.800 Höhenmetern und viel Schwarzwald-Charakter ausgestattete Strecke bereits anschauen konnte, ist alles andere als selbstverständlich. Lipperts Kalender ist rappelvoll. Renntermine und intensive Trainingsblöcke samt der nötigen Reiserei wechseln sich munter ab. In Andorra absolvierte sie zuletzt ein rund dreiwöchiges Höhen-Trainingslager, auf Heimatbesuch am Bodensee war Lippert das letzte Mal im Mai. Berufsbedingtes Schicksal einer Profi-Rennfahrerin -einer erfolgreichen noch dazu.

Beim spanischen World-Tour-Team Movistar, bei dem sie seit dieser Saison unter Vertrag steht, leistet die Baden-Württembergerin zwar viele Dienste für ihre Kapitänin Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden. Als Bergspezialistin mit einer gewissen Endschnelligkeit taucht aber auch Lippert selbst bei Rundfahrten und Etappenrennen in den Gesamtklassements oft weit vorne auf.

Liane Lippert: Zwei Podestplätze bei Ardennen-Klassikern

Sowohl bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten als auch bei der Baskenland-Rundfahrt fuhr sie in dieser Saison schon zweimal in die Top Ten. Ihr Fokus lag allerdings auf den Ardennen-Klassikern, den populären Eintagesrennen in Belgien. Mit einem dritten Platz beim "Pfeil von Brabant" und Rang zwei beim "Flèche Wallonne" fuhr sie gleich zwei Podestplätze ein.

"Ich würde sagen, dass ich ein sehr gutes Frühjahr und eine konstant sehr gute Form hatte", blickt Lippert zurück. Genau die möchte die Rennfahrerin auch bei den Saison-Höhepunkten im Sommer erreichen: Im Juli stehen sowohl die Italien-Rundfahrt als auch die Tour de France an. Für die am 23.7. beginnende Schleife durch Frankreich hat sie mit dem Col du Tourmalet den wichtigsten Berg bereits im Training besichtigt. Geht es nach Lippert, fährt sie dort beim nächsten Mal mit dem neuen Meisterinnen-Trikot hoch.

"Das ist gut für den deutschen Radsport"

Dafür wird sie bei den nationalen Titelkämpfen aber wahrscheinlich nicht nur eine gute Form benötigen, sondern auch die Angriffe der anderen Fahrerinnen abwehren müssen. Die gebürtige Ingolstädterin Ricarda Bauernfeind vom Team Canyon/SRAM Racing ist mit die stärkste Deutsche im bisherigen Saisonverlauf, bei der Spanien-Rundfahrt "La Vuelta" fuhr die aktuelle Vizemeisterin Anfang Mai auf Rang fünf der Gesamtwertung. Auch deshalb stellt sich Lippert auf eine spannende Meisterschaft ein - und freut sich über den immer größer werdenden Kreis starker deutscher Fahrerinnen.

"Das ist gut für den deutschen Radsport und für den Frauen-Radsport. Ich finde es gut zu sehen, wenn auch mehr junge Talente nachkommen", sagt die 25-Jährige. "Bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sind wir dann ein Team - und zusammen stärker." Wie gesagt: Wenn es um Ziele geht, redet Liane Lippert nicht lange um den heißen Brei herum.