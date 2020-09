Die Tour de France startet während der Corona-Pandemie mit einem umfangreichen Hygienekonzept in ihre bislang wohl eigenartigste Ausgabe. Jonas Koch aus Rottweil feiert dabei sein Debüt und möchte die Konkurrenz beeindrucken.

Die 107. Auflage des weltweit wichtigsten Etappenrennens im Straßenradsport startet mit zwei Monaten Verspätung am 29. August in Nizza und soll am 20. September mit der Siegerehrung auf den Pariser Champs-Elysées enden. Die französische Hauptstadt soll auch das Ziel von Jonas Koch werden, sofern es die Corona-Bedingungen während des Events zulassen. Der aus Rottweil kommende Koch wohnt mittlerweile bei Rottweil und fährt erstmals die 3484,2 Kilometer für sein polnisches Team CCC.

Kumpels kommen an die Strecke

Zu viel Aufregung vor wichtigen Ereignissen kann einem nachts schon mal den Schlaf rauben - nicht aber Jonas Koch, denn er hat schon einige große Rennen mitgemacht: "Um den Schlaf mache ich mir deswegen eigentlich keine Sorgen", so der 27-Jährige grinsend im Gespräch mit SWR Sport. Unterstützung bekommt er direkt vor Ort von seiner Familie und seinen Freunden: "Ein paar Kumpels haben schon Urlaub eingereicht und wollen an die Strecke kommen, um mich anzufeuern."

Die Familie so nah und doch so fern

Während der Etappen wird es lediglich bei einem Anfeuern vom Straßenrand bleiben, da persönliche Außenkontakte mit dem vom Tour-de-France-Ausrichter ASO und Weltradsportverband UCI vorgelegten Hygiene- und Sicherheitskonzept nicht vereinbar sind. Das findet Jonas Koch "ziemlich schade", doch kann er es genauso gut nachvollziehen, denn "letzten Endes sind wir froh, dass wir wieder Radrennen fahren können". Mit dem Konzept soll eine reibungslose Durchführung der Tour möglich sein, jedoch äußern Virologen angesichts der wieder steigenden Corona-Neuinfektionszahlen in Frankreich ihre Bedenken bei der Umsetzung des Rennens.

Nur wenige Zuschauer erlaubt

Mit den Einschränkungen sind jeweils nur einige Dutzend Personen im Start- und Zielbereich der 21 Etappen erlaubt. Zum Vergleich: In den Vorjahren waren es insgesamt bis zu 12 Millionen Menschen an den Straßen. Dieses Jahr wird alles ruhiger. Optimisten könnten nun sagen, dass mit den wenigen Zuschauern eine potentielle Stör- oder Sturzgefahr der Profis verschwindet. Es sind aber auch die Zuschauer, die mit ihrem Jubel und Applaus von der Seite zusätzliche Motivationsschübe für die Profis geben.

Jonas Koch würde die Variante mit Zuschauern definitiv bevorzugen: "Ich habe mich gestern mit Teamkollegen unterhalten, die schon öfter dabei waren. Persönlich habe ich den Vergleich noch nicht, weil ich das erste Mal starte."

Gute Leistungen für ein neues Team

Einen Vergleich könnte er dann vielleicht bei einem möglichen Start 2021 ziehen. Ob er dann noch für sein jetziges Radsportteam CCC fährt, wird sich zeigen. Nach Saisonende wird sich deren Hauptsponsor zurückziehen, die Gehälter der Fahrer wurden bereits seit April um 50 Prozent gekürzt. Gute Leistungen von Jonas Koch könnten das Interesse von anderen Teams wecken.

"Mein Herz will in Paris ankommen"

"Die Tour bietet die größte Plattform, die der Radsport bietet. Wenn man hier in Topform steht, ist das für die Verhandlungen Gold wert", so der Schwabe über einen möglichen Wechsel. Eines ist bereits jetzt schon klar: Die Tour de France 2020 wird in mehrfacher Hinsicht ein ruhiges, spektakuläres und verrücktes Ereignis und endet im besten Fall für die Radprofis in der Pariser Zielgeraden. Das wünscht sich auch Jonas Koch aus Rottweil: