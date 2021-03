Radprofi Jannik Steimle aus Weilheim an der Teck ist am Mittwoch beim Eintagesrennen Nokere Koerse schwer gestürzt. Wegen der Verletzungen muss er wohl mehrere Monate pausieren.

Der 24-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step kam in der Schlussphase des Wettbewerbs in Belgien zu Fall, blieb zunächst reglos liegen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie der Rennstall am Abend mitteilte, erlitt Steimle eine Schultereckgelenksprengung, einen Rippenbruch, eine leichte Lungenverletzung sowie eine Gehirnerschütterung. Die Schulter muss operiert werden.

We wish @SteimleJannik - who suffered several injuries after being involved in a crash at Nokere Koerse - a fast and complete recovery: https://t.co/joLtV9Vv9z Photo: @GettySport https://t.co/wjM65ihwAb Deceuninck-QuickStep, Twitter, 17.3.2021, 21:12 Uhr

Steimle werde in den kommenden Tagen in ein anderes Krankenhaus gebracht, so ein Teamsprecher am Donnerstag. Dort könne er möglicherweise noch am Wochenende an der Schulter operiert werden. Steimle gehe es den Umständen entsprechend gut. Es werde aber voraussichtlich mehrere Monate dauern, bis er wieder bei Rennen an den Start gehen kann.

Großes deutsches Radsport-Talent

Jannik Steimle gilt als großes Radsport-Talent. Im September 2019 hatte er einen Profivertrag bei Quick Step erhalten und gehörte beim belgischen Top-Rennstall seither zum Team um Sprintstar Mark Cavendish. Schon wenige Tage später feierte Steimle damals bei der Kampioenschap van Vlaanderen seinen bis dahin größten Sieg. 2020 debütierte er bei der Vuelta und bestritt seine erste große Rundfahrt, zudem gewann er später im Jahr das Einzelzeitfahren und die Gesamtwertung der Slowakei-Rundfahrt.

Am Mittwoch kam nun zunächst Cavendish auf dem letzten Kopfsteinflaster-Abschnitt zu Fall, konnte nach einem Radwechsel das Rennen aber als 84. beenden. Nur Minuten nach Cavendishs Sturz ereignete sich der schwerere Unfall Steimles etwa fünf Kilometer vor dem Ziel. Der Belgier Ludovic Robeet gewann das Rennen.