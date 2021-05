Der Traum vom Podium beim Giro d'Italia endete für den Ravensburger Emanuel Buchmann auf schmerzhafte Weise. Es ist der zweite große Rückschlag nach der enttäuschenden Tour de France im Vorjahr. Wie geht es jetzt für ihn weiter?

Der Schädel brummte, die Prellungen im Gesicht und an der Hüfte schmerzten, die Wunden im Mund taten ihr Übriges. Das Ende aller Träume beim Giro d'Italia traf Emanuel Buchmann auf brutale Weise.

Aus nach schwerem Sturz

Statt im Wetter-Chaos der verkürzten Königsetappe um das Podium zu kämpfen, plagte sich der deutsche Radprofi bei der Heimreise am Montag mit den Folgen seines schweren Sturzes tags zuvor. Kurz nach dem Start der 15. Etappe in Grado an der Nordküste der Adria war der Ravensburger auf einer Brücke zu Fall gekommen, eine gute halbe Stunde später teilte sein Team Bora-hansgrohe mit, dass der 28 Jahre alte Bergspezialist aufgeben musste.

Auf der 15. Etappe Grado - Gorizia des Giro d'Italia 2021 kam es kurz nach dem Start zu einem Massensturz. Rechts auf der Leitplanke lehnt Emanuel Buchmann. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Keine Knochenbrüche

Fernsehbilder zeigten ihn nach dem Unfall an einer Leitplanke stehend, medizinisches Personal kümmerte sich dabei um seine Blessuren. Auf Fotos waren bei Buchmann blutende Wunden im Gesicht zu erkennen. Spätere Untersuchungen im Krankenhaus konnten Knochenbrüche immerhin ausschließen. "Emu hat eine leichte Gehirnerschütterung sowie mehrere Prellungen im Gesicht und an der Hüfte davongetragen. Zudem hat er eine Wunde im Mund an der Innenseite der unteren Lippe", sagte Bora-Teamarzt Christopher Edler. Buchmann könnte also bereits zeitnah wieder auf dem Rad sitzen.

Traum schmerzhaft zerplatzt

Was bleibt, ist die nächste schwere Enttäuschung. Buchmann war als Sechster des Gesamtklassements mit allen Chancen in die Etappe gestartet. Nach anfänglichen Problemen hatte sich der derzeit beste deutsche Rundfahrer stetig gesteigert und seinen Traum vom Treppchen vor der harten Schlusswoche am Leben gehalten, zuletzt mit einer soliden Leistung am Samstag am Monte Zoncolan. Wie bereits bei der Tour de France im Vorjahr wird aus der erhofften Top-3-Platzierung aber nichts.

Startet Buchmann in Tokio?

Die Italien-Rundfahrt war Buchmanns erster großer Auftritt seit der Tour 2020, die statt auf dem Podium in Paris wegen eines Sturzes in der Vorbereitung wie nun der Giro in Schmerzen und Enttäuschungen endete. "Das ist natürlich sehr bitter für uns", sagte Boras Sportlicher Leiter Jens Zemke, "jetzt müssen wir uns für die letzte Woche taktisch umstellen und Schadensbegrenzung betreiben." Wie Buchmann in der noch lange währenden Saison 2021 Schadensbegrenzung betreibt, bleibt abzuwarten. Dass er die Frankreich-Rundfahrt in rund einem Monat in Angriff nimmt, ist dabei unwahrscheinlich. Bora-hansgrohe plant bei der Tour mit dem Niederländer Wilco Kelderman als Klassement-Fahrer. Buchmanns Rückkehr nach Frankreich ist für 2022 angedacht. Wahrscheinlicher ist deshalb ein Start bei den Olympischen Spielen in Tokio.