Der Freiburger Radprofi Simon Geschke muss nach seinem positiven Corona-Befund wohl mindestens acht Tage im olympischen Quarantäne-Hotel bleiben.

Chancen auf eine vorzeitige Abreise sieht Patrick Moster, Sportdirekor des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), nicht. "Es ist vielleicht ein kleines Gefängnis, in dem er sich befindet. Ändern können wir es nicht. Da geben die japanischen Behörden die Richtung vor", sagte Moster am Montag. Geschke wird erst am sechsten Quarantäne-Tag am Freitag einen PCR-Test machen und 24 Stunden später erneut.

Wie kommt das Rad ins Quarantäne-Zimmer?

Fallen diese Tests negativ aus, könnte er am Sonntag die Heimreise antreten. Bis dahin versucht der BDR, für Trainingsmöglichkeiten zu sorgen. "Wir sind dabei, ihm ein Rad und eine Rolle reinzuschicken. Wir hoffen, dass das in den nächsten zwei, drei Tagen klappt", sagte Moster. Zunächst wolle man abwarten, wie sich die Infektion bei Geschke entwickelt. Bisher ist der 35-Jährige symptomfrei.

Um die fehlende Bewegung nach der intensiven Belastung der letzten Wochen auf der Rolle nachzuholen, muss Geschke bis zu seiner Entlassung nun auf ein Entgegenkommen der japanischen Behörden hoffen. Sonst können Herz-Kreislauf-Probleme drohen.

"Sehr, sehr große Zeitverschwendung"

Geschke hat mental mit den Zuständen in der Hotel-Isolation zu kämpfen. "Es ist der Worst Case. Die Olympischen Spiele sind für mich im Nachhinein eine sehr, sehr große Zeitverschwendung", hatte Geschke gesagt. "Ich wollte das Straßenrennen fahren und habe mich darauf mega gefreut. Nach der Tour jetzt aber nochmal über zwei Wochen für nichts und wieder nichts hier zu sein, ist mental ganz schön hart." Seinen tristen Alltag versucht der Routinier nun so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. "Ich habe noch ein Buch bei, was ich halb ausgelesen habe. Das muss ich mir gut einteilen. Ansonsten schaue ich Netflix, ich übe Französisch auf meiner Sprach-App", sagte Geschke.

Kritik an Geschkes Psychiatrie-Aussage

In einem Interview hatte Geschke am Wochenende gesagt: "Hier geht absolut nichts. Das ist halb Psychiatrie, halb Gefängnis. Wobei es Psychiatrie eher trifft." Für diesen Vergleich der Corona-Quarantäne bei Olympia in Tokio mit einer Psychiatrie kommt nun Kritik von Patientenvertretern in Deutschland. Man sei "gelinde gesagt, verwundert über diese Aussage", schüre sie "doch Vorurteile, dass Psychiatrie einem Gefängnis gleich sei oder sogar schlimmer", schrieb die Deutsche DepressionsLiga e.V.(DDL) am Montag in einem offenen Brief an Geschke. "Mit Ihrem Vergleich besteht die Gefahr, dass Betroffene sich als Menschen zweiter Klasse fühlen, wenn sie sich in Psychiatrie begeben. Das darf nicht sein", hieß es.

Die DepressionLiga, eine Patientenvertretung für an Depressionen erkrankte Menschen, unterstrich, dass psychiatrische Einrichtungen "der einzige und richtige Weg" seien, "um aus einer psychischen Erkrankung wie Depression herauszukommen. Der Vorstand der DDL bot Geschke ein Gespräch an, "um Ihnen zu erläutern, wie es 'hinter den Mauern' zugeht und warum es wichtig ist, professionelle ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen", wie es in dem Brief weiter hieß.

Geschke entschuldigt sich

Geschke reagierte schnell und entschuldigte sich. Zur Kritik der DepressionsLiga schrieb er nun. "Das war natürlich nicht zu Ende gedacht dieser Vergleich. Ich sehe Psychiatrien nicht als schlimme Orte und so sollte es auch nicht rüberkommen", twitterte der 35 Jahre alte Berliner. "Sportler sind nicht immer perfekt im Interviews geben. Danke für den Hinweis!"