Udo Bölts hat von 1992 bis 2003, also insgesamt zwölfmal, in ununterbrochener Reihenfolge an der Tour de France teilgenommen - und kam immer ins Ziel. Der 54-Jährige kennt quasi jeden Tour-Berg. Im Interview mit SWR Sport spricht der Pfälzer über seine Erwartungen an die Frankreich-Rundfahrt 2020. mehr...