per Mail teilen

Radsportler Emanuel Buchmann hat bei der vierten Etappe der Dauphiné-Rundfahrt aufgeben müssen. Der Ravensburger stürzte am Samstag auf einer Abfahrt vom Col de Plan Bois.

Die große deutsche Tour-Hoffnung Emanuel Buchmann ist auf der vorletzten Etappe des Critérium du Dauphiné gestürzt und musste aufgeben. Der 27 Jahre alte Ravensburger wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Wie sein Team mitteilte, habe er "heftige Prellungen und enorme Schmerzen" im unteren Rücken. Christopher Edler, Teamarzt bei Bora-hansgrohe, erklärte gegenüber SWR Sport: "Wir waren hier in der Notaufnahme und haben feststellen lassen, dass erstmal nichts Gefährliches an sich vorliegt. Wir müssen allerdings noch weitere Diagnostik machen." Dafür reist Buchmann mit seinem Team zurück nach Hamburg.

Buchmann, der bei der Generalprobe für die Frankreich-Rundfahrt (29. August bis 20. September) zuvor eine starke Leistung gezeigt hatte, war auf der Abfahrt vom Col de Plan Bois im Hauptfeld zu Fall gekommen. Ebenso stürzten sein österreichischer Helfer Gregor Mühlberger und der Niederländer Steven Kruijswijk, der bei der Tour de France im Vorjahr, einen Platz vor Buchmann, Dritter wurde. Mühlberger hat sich nach Bora-Angaben am Arm verletzt, Kruijswijk laut Jumbo-Visma die Schulter ausgerenkt. Vor der Etappe war am Samstag schon Tour-Titelverteidiger Egan Bernal (Ineos) mit Rückenbeschwerden ausgestiegen. Aus dem Fahrer-Umfeld ist daraufhin Kritik gegenüber dem Veranstalter aufgrund der schlechten Strecken-Beschaffenheit laut geworden.

Erfreulich trotz alledem: Buchmanns Teamkollege Lennard Kämna konnte einen Riesenerfolg feiern: Der 23-Jährige sicherte sich heute seinen ersten größeren Profi-Sieg. Nun hoffen er und Buchmann, bei der Tour de France wieder zusammen jubeln zu können.