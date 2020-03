"Noch sind es ja drei Monate" - Die Tour 2020 wäre mit ihrem extrem bergigen Profil auf den Kletterspezialisten vom Team Bora-hansgrohe wie zugeschnitten. Deshalb hofft Buchmann noch, dass die Tour trotz Corona-Krise stattfinden kann.

Er war schon mal sehr nah dran am Podium der Tour de France. Ganze 25 Sekunden fehlten dem Ravensburger im vergangenen Sommer auf Platz drei. In diesem Sommer will er den Sprung aufs Podium schaffen. Die Tour de France 2020 ist mit ihrem extrem bergigen Profil auf den Kletterspezialisten vom Team Bora-hansgrohe wie zugeschnitten. Aber nach der Absage der Fußball-Europameisterschaft und der Olympischen Spiele, ist auch die Tour de France von einer Verschiebung bedroht.

"Es wäre ein gutes Zeichen für den gesamten Sport"

"Natürlich wäre es ein schwerer Schlag für den Radsport, wenn die Tour de France nicht stattfinden könnte", sagt Emanuel Buchmann. Aber der Mann, der eher wenigen Worte glaubt noch daran, dass das große Radsport-Spektakel im Sommers wie geplant stattfinden kann. "Es sind ja noch drei Monate und es wäre ein gutes Zeichen für den gesamten Sport, wenn die Tour wie geplant über die Bühne gehen würde."

Tour 2020: Eigentlich gute Voraussetzung für Buchmann

Auch für den 27-Jährigen wäre es die vielleicht größte Chance seines Sportlerlebens – im vergangenen Sommer fuhr er Etappe für Etappe weiter nach vorne und kam damit immer mehr in den Fokus der Radsportfans. Am Ende fehlten ihm eben nur Sekunden auf Platz drei. Die Strecke in diesem Jahr würde gut zu ihm passen: Schon am zweiten Tag geht es in die Berge und das einzige Zeitfahren ist auch noch ein Berg-Zeitfahren, hinauf zur Planche des Belles Filles in den Vogesen. Deutsche Radsportfans hätten es dorthin übrigens gar nicht weit.

Wann fällt eine Entscheidung?

Aber nun droht eben eine Verschiebung, eine Absage vielleicht. Die ASO, die das Radsportspektakel organisiert, hüllt sich noch in Schweigen. Frankreichs Sportministerin hat schon signalisiert, man könne sich auch eine Tour ohne Zuschauer an Start und Ziel und auf den Passhöhen vorstellen. Dann gäbe es wenigstens eine TV-Übertragung, Geld von den Sendern und halbwegs zufriedene Sponsoren. In dieser Hinsicht macht sich Buchmann dennoch wenig Sorgen. "Wir haben gültige Verträge", sagt er. Buchmann setzt auf die Seriosität der Unternehmen Bora und der im Schwarzwald ansässigen Firma hansgrohe.

Das Training geht weiter

Emanuel Buchmann strampelt unverdrossen auf den Straßen rund um seinen Wohnort in der Nähe von Bregenz weiter - nach den Plänen seines Trainers Dan Lorang, der auch Jan Frodeno und Anne Haug zu ihren Siegen beim Ironman verholfen hat. Etwa 25 Stunden pro Woche sitzt Buchmann auf dem Rad. 700 bis 800 Kilometer kommen so zusammen. An der Grundlagenausdauer arbeiten, heißt der Auftrag derzeit. Aber die Auswahl der Trainingsstrecken ist eingeschränkt. Es gibt am Pfänder-Berg vor seiner Haustür einige Möglichkeiten, auch Bergkilometer zu machen. Nach Deutschland hinüber radeln, wie er es sonst immer wieder mal macht, das geht gerade nicht. In den Heimatort nach Ravensburg auch nicht. Aber immerhin: Noch muss er nicht wegen einer Ausgangssperre nur auf dem Hometrainer sitzen, so wie seine Kollegen in Frankreich und Italien. "Mental ist es nicht ganz einfach", sagt Buchmann. "Es gibt ja vielleicht auch gar keine Vorbereitungsrennen. Aber ich habe ja weiterhin die große Motivation Tour de France."