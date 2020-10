Radprofi Emanuel Buchmann startet zwar bei der Tour de France (29. August - 20. September). Doch der Ravensburger geht nach seinem schweren Sturz in der Vorwoche mit gedämpften Erwartungen in die "große Schleife".

"Es ist viel möglich, aber es muss alles passen, besonders in der Vorbereitung. Das ist uns leider nicht aufgegangen", sagte der Vorjahresvierte. Er habe immer noch Schmerzen und könne nicht wie geplant trainieren.

Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann im Tour-Aufgebot

Ziel Podium mit Fragezeichen

"Ich habe definitiv ein paar wichtige Trainingstage verloren, habe mich dafür aber letzte Woche voll auf die Therapie konzentriert", ergänzte Buchmann. Das sei bitter, "weil ich richtig gut in Form war". Das Ziel sei nach wie vor das Podium. "Aber es gibt ein paar Fragezeichen. Zumal es ja gleich richtig los geht. Es gibt keine Zeit zum Einrollen. Schon auf der zweiten Etappe geht es in die Berge."

Deshalb zog er ein durchwachsenes Vorab-Fazit: "Es ist viel möglich, aber es muss alles passen, besonders in der Vorbereitung. Das ist uns leider nicht aufgegangen."

Der zuletzt formstarke Buchmann war vor knapp anderthalb Wochen beim Vorbereitungsrennen Criterium du Dauphine gestürzt und hatte verletzt aufgegeben. Er erlitt zwar keine Brüche, aber starke Prellungen an Rücken und Gesäß. "Die Prellungen und Blutergüsse bei Emanuel haben sich als sehr hartnäckig erwiesen", hatte Team-Mediziner Jan-Niklas Droste erklärt: "Er hat einige Tage komplett pausieren müssen und so wichtige Trainingstage verloren. Medizinisch handelt es sich um einen ganz normalen zeitlichen Verlauf, sodass wir, wenn sich die Tendenz fortsetzt, in Richtung Tour auf einem guten Weg sind. Körperlich wird er zu diesem Zeitpunkt aber sicher nicht in der optimalen Form sein."