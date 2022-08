Deutschland Tour mit Buchmann - Königsetappe in Südbaden

Rundfahrt-Spezialist Emanuel Buchmann aus Ravensburg geht bei der Deutschland Tour (24.08 - 28.08.) an den Start. Die Königsetappe findet in Südbaden statt.

Buchmann, der wegen eines Harnwegsinfekts kurzfristig für die Spanien-Rundfahrt passen musste, führt das sechsköpfige Aufgebot des deutschen Bora-hansgrohe-Rennstalls für die Deutschland Tour 2022 an. Bei der Rundfahrt fehlen werden indes die beiden Tour-de-France-Teilnehmer Lennard Kämna und Maximilian Schachmann.

Die Übertragungszeiten der Deutschland Tour 2022 Mittwoch, 24.08.: MDR 17:15 - 18:55 Uhr Donnerstag, 25.08.: ARD 16:00 - 17:00 Uhr Freitag, 26.08.: ZDF 15:40 - 17:00 Uhr Samstag, 27.08.: ARD 16:00 - 18:00 Uhr Sonntag, 28.08.: ZDF 15:50 - 17:00 Uhr

Rolf Aldag von Buchmanns Form überzeugt

"Er hat sich super auf die Vuelta vorbereitet, mit Höhentraining. Wenn es irgendwie funktioniert und er gesund ist, würden wir es gerne für die Deutschland Tour nutzen", hatte Sportdirektor Rolf Aldag die Nominierung Buchmanns begründet.

Neben Buchmann stehen der deutsche Vorjahressieger Nils Politt und Anton Palzer sowie die drei Österreicher Marco Haller, Patrick Konrad und Felix Großschartner im Aufgebot des deutschen Radsportteams. Haller hatte zuletzt überraschend die Hamburger Cyclassics gewonnen und dabei den belgischen Superstar Wout van Aert düpiert.

Bergankunft auf dem dem "Freiburger Hausberg"

Die Deutschland Tour startet am Mittwoch in Weimar und endet am Sonntag in Stuttgart. Die Königsetappe findet am Samstag statt - mit einer Bergankunft. Gestartet wird dabei in der Freiburger Altstadt. Von dort geht es in den Schwarzwald, über den Kaiserstuhl und den Texaspass. Auch das Katzental südlich von Freiburg wird passiert. Das Finale der Etappe liegt dann nach zwölf Kilometern Anstieg in knapp 1.200 Metern Höhe auf dem Schauinsland, dem "Freiburger Hausberg".