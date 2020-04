Emanuel Buchmann hat die Königsetappe der virtuellen Tour de Suisse als Dreizehnter beendet. Der Ravensburger im Trikot des Teams Borahansgrohe, jetzt zuhause in der Nähe von Bregenz, fuhr zum ersten Mal auf der Rolle ein Rennen.

57 Fahrer aus 19 Teams sind bei der sogenannten "Digital Swiss 5" jeden Tag am Start, auf jeder der fünf Etappen sind es immer neue Athleten. Deswegen gibt es keine Gesamtwertung. "Das Rennen war schon richtig hart. Ein bisschen härter, wie ich es mir vorgestellt habe", sagte Buchmann hinterher. "Mehr als eine Stunde Vollgas fahren auf der Rolle, das ist nicht Jedermann’s Sache, vor allem, wenn man nicht so viel geübt hat. In jedem Fall war es eine gute Abwechslung."

Im Gegensatz zu seinen Kollegen aus Frankreich, Italien oder Spanien, die derzeit nur zuhause auf der sogenannten "Rolle" trainieren können, fährt der Vorjahresvierte der Tour de France täglich stundenlang auf den Straßen an Bodensee und Pfänderberg.

Leistungsdaten werden auf Avatare übertragen

Nun musste Buchmann, wie seine Gegner, für das virtuelle Kräftemessen in real anmutender Kulisse auf die Rolle. Leistungsdaten – Geschwindigkeit, Wattzahlen und Tretfrequenz – werden per Smartphone oder Tablet übermittelt und dort auf Avatare der Fahrer übertragen. Die Strecke war zuvor von einem Motorrad abgefahren und digitalisiert worden. Buchmanns Etappe führte im schweizerischen Wallis vom 1.000 Meter hochgelegenen Fiesch zunächst zwanzig Kilometer flach, dann knapp vierzehn Kilometer lang hinauf auf den fast 2.500 Meter hohen Nufenen, die höchste Passstraße innerhalb der Schweiz. Bergmann Buchmann hatte aber offenbar keine Siegesambitionen. "Ich bin das eher wie so ein Zeitfahren angegangen", so Buchmann, "hab also versucht, eine konstante Leistung die Dauer über zu fahren. Hier gibt es ja keinen Windschatten, da muss jeder sein eigenes Tempo fahren."

Am Ende reichte es nur für Platz dreizehn. Der Ire Nicholas Roche, für das mit deutscher Lizenz ausgestattet Team Sunweb am Start hatte am Ende der 33, 54 km langen Strecke 4:53 Minuten Vorsprung auf Buchmann.

Buchmann kein Fan von virtuellen Rennen

Und der trauert diesem Experiment eher nicht nach. "Ich hoffe, das bleibt mein einziges virtuelles Rennen", sagt der Mann, der in diesem Jahr unbedingt auf’s Podium der Tour möchte, "und ich hoffe, dass die Tour de France Ende August stattfinden kann." Seine Motivation sei noch immer gut, sagt Buchmann. Er habe viel trainiert in den letzen Wochen. "Ich bin auch optimistisch, dass es wieder weitergeht mit den Rennen." Und zwar auf der Straße. Buchmann ist lieber von als auf der Rolle.