Bringt Simon Geschke das Bergtrikot nach Freiburg?

Der Freiburger Simon Geschke fährt weiterhin im Bergtrikot. Doch ob er es letztendlich auch nach Freiburg bringt, entscheidet sich bei den nächsten Etappen.

Anfangs war er noch ein Außenseiter, jetzt ist er in der Bergwertung in Führung: Simon Geschke hat weiterhin Chancen das Bergtrikot bis nach Paris zu tragen. Der Wahl-Freiburger ist der erste deutsche Radprofi im Bergtrikot seit 2016. Noch nie konnte ein Deutscher den Gesamtsieg der Bergwertung feiern. Bereits zum achten Mal trägt Geschke das rot gepunktete Trikot des besten Kletterers und hat damit die bisherigen Bestmarken mit vier Tagen von Marcel Wüst und Sebastian Lang geknackt.

Ideale Vorbereitung in Freiburg

Dazu verholfen hat ihm das Training in seiner jetzigen Heimat vor der Tour. In Freiburg ist der Schwarzwald vor der Tür, die Rheinebene direkt daneben: bergig und flach, die perfekten Bedingungen für den Radsport. Das ist ein Grund, warum Simon Geschke dort hingezogen ist und nun auch schon seit zehn Jahren wohnt. Viel Freizeit bleibt ihm in Freiburg aber nicht, denn er ist für Rennen viel unterwegs.

Mit dem Bergtrikot bis nach Paris

Aktuell hat der 36-Jährige aus Südbaden 64 Punkte auf dem Konto. Er hat seinen Vorsprung in der Bergwertung ausgebaut, dennoch gibt es auf der weiteren Etappen noch wichtige Punkte zu holen. Laut Geschke kämen die schwersten Tage aber erst noch. Bei den kurzen Etappen heißt es Vollgas von Start bis Ziel, ansonsten müsse auch das Glück auf seiner Seite sein.

"Die Konkurrenz nicht aus dem Auge lassen."

Keine Konkurrenz mehr ist dafür Zimmernachbar Max Walscheid. Der 29-Jährige ist an Corona erkrankt. Auch bei Geschke steigt dadurch die Sorge, dass Turnier frühzeitig beenden zu müssen. Doch seine Tests waren bisher noch negativ. "Das liegt nicht in meiner Hand", so der Freiburger. Anders sieht es beim Bergtrikot aus. Die Chance, das Sondertrikot als erster Deutscher nach Freiburg zu holen, liegt ganz in Geschkes Händen.