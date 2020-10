Der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) hat die 3. Etappe der Gree-Tour of Guangxi in China gewonnen und bleibt Spitzenreiter.

Der 25-Jährige aus Kandel setzte sich nach 143 km und drei Bergwertungen im Sprint gegen den Weißrussen Alexander Rijabuschenko (UAE Team Emirates) und den Italiener Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) durch. Nikias Arndt (Buchholz/Sunweb) wurde auf dem Teilstück mit Start und Ziel in Nanning Vierter. Durch den Sieg baute Ackermann seine Führung in der Gesamtwertung auf sieben Sekunden vor dem neuen Zweiten Trentin aus.

Auf den ersten beiden Etappen hatte der Pfälzer jeweils als Zweiter den Tagessieg knapp verpasst. Zweitbester Deutscher im Gesamtklassement ist Max Kanter (Cottbus/Sunweb) auf dem neunten Platz, 22 Sekunden hinter Ackermann.Die vierte Etappe des letzten World-Tour-Rennens der Saison führt am Sonntag über 161,4 km von Nanning in die Nongla Scenic Area. Die Fernfahrt endet am Dienstag in Guilin.