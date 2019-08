Der Viertplatzierte der diesjährigen Tour de France, Emanuel Buchmann, ist am Freitagabend offiziell in seiner Heimatstadt Ravensburg empfangen worden.

"Ich habe mich richtig gefreut, dass so viele Leute extra wegen mir gekommen sind", lächelte Emanuel Buchmann am SWR-Mikrofon gewohnt zurückhaltend. Vor allem im Hinblick auf den Radsportnachwuchs hoffe er nun auf einen Aufschwung in Deutschland. "Es war ja doch auch ein bisschen mehr los in den Medien, dieses Jahr", so Buchmann mit Blick auf die Berichterstattung über seine Erfolge im Gesamtklassement.

Emanuel Buchmann war bei der Tour de France in Frankreich überraschend Vierter geworden - angestrebt hatte er eigentlich einen Platz unter den ersten zehn. Am Freitagabend trug sich der 26-Jährige ins Goldene Buch der Stadt Ravensburg ein.