Seit anderthalb Jahrzehnten sprintet sie auf Weltklasse-Niveau – und kann mit den jungen Wilden immer noch locker mithalten: Miriam Welte, die 32-jährige Bahnradfahrerin des 1. FC Kaiserslautern.

Diese Zeremonie auf dem Podium kennt Miriam Welte in- und auswendig: Arme ausstrecken, Trikot überstreifen, Reißverschluss schließen, Applaus entgegennehmen. Denn die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2012 hamsterte bei den Finals in Berlin ihren mittlerweile 21. Deutschen Meistertitel. Das bedeutet: 21 Mal das Trikot mit den schwarz-rot-goldenen Brustringen in ihrem Kleiderschrank. Ist die erneute Trophäe trotzdem noch etwas Besonderes? "In jedem Fall", strahlt die 32-Jährige. "Wenn man die deutsche Hymne hört, dann ist das was Besonderes. Jeder Titel ist was Besonderes. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich ein Trikot mehr bekomme in meine Sammlung!"

Dauer 3:36 min Miriam Welte ganz nah Die erneute deutsche Meisterin im Bahnrad Miriam Welte, ganz nah.

Mit 32 Jahren fit wie nie

Zumal die Weltklasse-Sprinterin des 1. FC Kaiserslautern eine grandiose Zeit aufs Holzoval in Berlin zauberte. Beim DM-Triumph mit ihrer neuen Partnerin Emma Hinze fuhr sie sogar schneller als bei der letzten Weltmeisterschaft. "Man sieht: Wir sind gut drauf", strahlt Welte und genießt die herzlichen Umarmungen der zahlreichen Gratulanten. Mit ihren mittlerweile 32 Jahren ist zweifellos der eine oder andere Gedanke an die Nach-Karriere schon da, aber die Titelkämpfe in Berlin haben gezeigt, wie fit Miriam Welte nach wie vor ist. Zum Gold im Teamsprint holte sie noch Silber im 500-Meter-Zeitfahren und Bronze im Einzelsprint.

Regenbogen und Sterne

Miriam Welte ist seit Jahren eine verlässliche Größe im deutschen Bahnrennsport. Und deshalb wird sie in zwei Wochen bei ihren nächsten Einsätzen auf den Bahnen in Ludwigshafen-Friesenheim und Dudenhofen als Lokalmatadorin mit Sicherheit erneut gefeiert. Denn Miriam Welte ist nun mal eine ganz besondere Sammlerin: neben den berühmten Regenbogentrikots für einen WM-Sieg und dem Sternen-Dress für den Europameister-Titel besitzt sie jetzt also das 21. DM-Trikot. Das können wirklich nur die ganz Großen einer Sportart aufweisen.