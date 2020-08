per Mail teilen

Radstar Emanuel Buchmann wollte bei der Tour de France (29. August - 20. September) eigentlich aufs Treppchen fahren. Doch nun droht dem Ravensburger nach seinem Sturz beim Criterium du Dauphine eine längere Trainingspause. SWR-Radsportexperte Uli Fritz erklärt, wie es Buchmann aktuell geht.

"Emanuel Buchmann ist jetzt nicht mehr im Krankenhaus, sondern zuhause. Es ist nichts gebrochen, aber ein gewaltiger Bluterguss im unteren Rückenbereich hat ihm doch sehr weh getan und ihn auch behindert", sagte Fritz gegenüber SWR 4 Baden-Württemberg. Der langjährige Tour-de-France Berichterstatter erklärte zudem, dass Buchmann am heutigen Montag (17. August) einen ersten kleinen Fahr-Test absolvieren würde. "Wenn das gut geht, dann soll er morgen ins Höhentrainingslager nach Livigno gehen. Das hängt aber davon ab, wie das heute funktioniert."

Entscheidung bis zum Wochenende

Und falls der Test nicht klappt? "Dann wird man es morgen noch einmal versuchen. Das Ziel ist, dass er ins Höhentrainingslager kann, um sich dort entsprechend zu belasten. Erst dann kann man sehen, ob er den Tour-Start riskieren kann", so Fritz: "Es sollte bis zum Wochenende schon möglich sein, dass er länger als eine halbe Stunde fährt. Sonst wird es keinen Sinn machen, bei der Tour zu starten. Das wird sich bis Freitag oder Samstag entscheiden."

Buchmann war auf der vorletzten Etappe des Criterium du Dauphine wie sein österreichischer Helfer Gregor Mühlberger auf einer Abfahrt heftig zu Fall gekommen. Der Ravensburger wurde anschließend mit einem Rollstuhl gefahren, um den lädierten Rücken zu schonen.

Deshalb gab es zuletzt so viele Stürze

Dass sich in der jüngsten Zeit die schweren Stürze häufen, ist laut Fritz auf mehrere Faktoren zurückzuführen. "Bedingt durch die Coronapause besitzen die Fahrer ja keinerlei Rennerfahrung mehr", sagte er: "Das hat auch damit zu tun, dass sich gerade die schweren Radrennen ballen, seit Anfang August. Die kleineren Rennen zum "Einrollen", wie bei einem normalen Saisonverlauf, gab es dieses Jahr nicht. Zudem müssen die Fahrer in Zeiten von aufgrund der Coronakrise reduzierten Budgets um ihre Plätze für nächstes Jahr kämpfen. All das spielt eine Rolle."