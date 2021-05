per Mail teilen

Mut, Geschicklichkeit, Kondition und Kraft in schwindelerregenden Höhen: All das zeigt die Fahrrad-Trial-Weltmeisterin Nina Reichenbach vom RSC Bretten hervorragend. Ihr nächstes Ziel ist der sechste Deutsche Meistertitel.

Mit dem Fahrrad auf einer Stelle balancieren - wer hat es nicht mal selbst ausprobiert? Schnell wird klar: Das ist schwieriger, als es aussieht. Die erst 22-jährige Ötisheimerin (bei Pforzheim) balanciert schon viele Jahre auf ihrem Trial-Bike durch die Parcours dieser Welt. Jetzt richtet Nina Reichenbach ihren vollen Fokus auf den Deutschen Meistertitel 2021 bei den Finals in Berlin am 5. Juni.

Das ist Fahrrad-Trial Beim Trial müssen die Profis über Parcours-Hindernisse mit ihrem Fahrrad fehlerfrei hüpfen oder springen. Die Trialer müssen ihr Rad perfekt beherrschen und sicherstellen, die Steine und die Baumstämme nur mit ihren Reifen zu berühren - Füße auf dem Boden sind nicht erlaubt.

Als Favoritin nach Berlin

Nach ihrem schon fast sicher erwarteten Sieg beim Halbfinale in Lüneburg, tritt Nina Reichenbach als Favoritin bei den Finals in Berlin an. Zur professionellen Vorbereitung engagierte Reichenbach einen Mental- und im Januar auch noch einen Athletiktrainer. "Ich habe jetzt einen Fitnessplan mit einer richtigen Struktur und merke auch, dass ich mehr Kraft bekommen habe", sagte sie kürzlich dem "Mühlacker Tagblatt". Damit könne sie mit dem Rad höher und weiter springen als sonst.

Für ihren sportlichen Erfolg sorgt ihr Trainer Jonas Friedrich, der Nina gegenüber SWR Sport als "eine Wettkampf-Fahrerin" bezeichnet. Das sei bei ihr schon immer so gewesen.

Viele Titel bringen wenig Geld

Die Titel-Chancen der 22-Jährigen stehen bei den Finals gut. Nicht ohne Grund ist sie bei den Frauen die Weltranglisten-Erste, wurde bereits fünf Mal Deutsche Meisterin sowie zwei Mal Europa- und vier Mal Weltmeisterin (2016-2019). Viele Erfolge, die jedoch die breite Masse in Deutschland kaum oder gar nicht mitbekommt: "Aus meinem Freundeskreis kannte es niemand, bevor ich es gemacht habe. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man Trial fährt", so die gelernte Industriekauffrau im März 2021 gegenüber SWR Sport. Wie viele Sportlerinnen und Sportler in eher unbekannten Sportarten kann auch Nina Reichenbach nicht von ihren vielen Titeln leben.

Beste Bedingungen für die Weltmeisterin

Ihr Job macht ihr aber trotzdem Spaß und erlaubt ihr, ihren Sport parallel auszuüben: "Es ist extrem geschickt, wenn man im Homeoffice ist und man nach dem Feierabend direkt ins Training gehen kann." Wie passend, dass ihr gerade in Bretten eine der besten Trainingsanlagen Deutschlands zur Verfügung steht.

Wichtige Regeln beim Fahrrad-Trial Wer in der Sektion (Wettkampfbereich) ein Hindernis erfolgreich passiert, erhält 10 von insgesamt 60 möglichen Punkten. Strafpunkte werden für das Abstützen oder Berühren von Hindernissen mit dem Fuß vergeben. Wer mehr als fünf Strafpunkte bekommt, muss abbrechen. Auch interessant: Eine obszöne oder vulgäre Aussprache ist verboten. Das ganze Regelwerk kann hier nachgelesen werden.

Jetzt freut sich Nina Reichenbach nach dem Corona-Jahr 2020, in dem alle Meisterschaften ausfallen mussten, wieder unterwegs zu sein und ihren nächsten Meistertitel anzupeilen. Mit der absoluten Kontrolle über ihr Trial-Rad und der vollen Balance sollte nichts schiefgehen. Und das ist - wie eingangs erwähnt - nicht so einfach.