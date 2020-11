Monatelange Vorbereitung – aber dann plötzlich kein Wettkampf: für viele Athleten auch eine psychologische Herausforderung. Beim Nachwuchs-Rennstall Lotto Kern-Haus aus Koblenz wird vorgesorgt: mit Mental-Einheiten.

"Was? Ihr seid gestern wirklich einfach mal so 300 Kilometer geradelt?!" Frank Huppertz staunt nicht schlecht, als sein Sohn Joshua und Trainingskollege Richard Weinzheimer die Marathon-Tour bestätigen. "Aber mit Kaffeepause", lacht Weinzheimer. Denn der junge Rennfahrer, der für das Elite-Team Kern-Haus fährt, wollte auf ein Stückchen Kuchen nicht verzichten. "Und da derzeit keine Cafés offen haben, sind wir von Wiesbaden einfach zu Richards Mama nach Andernach gefahren, haben Kaffee getrunken, und dann über den Taunus zurück", erzählt Joshua Huppertz, sichtlich gut gelaunt.

Doch dies ist nur die eine Seite der Corona-Zwangspause. Denn die jungen Radrennfahrer aus der Wohngemeinschaft in Wiesbaden haben schlichtweg Zeit, um ausgedehnte Touren zu machen. Der Rennkalender ist ja erstmal außer Kraft gesetzt. Die andere Seite ist das Kopf-Problem: für was trainiere ich? "Das ist fast so etwas wie eine Depression, dass man den Sinn der Sache sucht", analysiert Frank Huppertz, der beim Kontinental-Team Lotto Kern-Haus für die mentale Betreuung der Jung-Profis sorgt. Doch gerade Radfahrer können die Sinn-Suche einfacher bewerkstelligen als viele andere Sportarten, denn ihr Trainings-Terrain, die Straße, ist frei zugänglich. "Die Jungs lieben das Radfahren, das Aktivsein in der Natur. Und das können sie jetzt ausleben ohne Leistungsdruck", erklärt der Mental-Coach. "Und das wiederum kann bewirken, dass sich das Ganze genau umdreht: von der Depression hin zur Herzensangelegenheit und damit zum Spaß!"

Motivation durch Training in kleinen Gruppen

Der Schock bei den Rennfahrern saß dennoch tief, nachdem alle Frühjahrsrennen bis auf weiteres abgesagt wurden. "Das war wie ein Weltuntergang", bestätigt Joshua Huppertz. "Wir haben hier erstmal gesessen und uns gegenseitig getröstet. Aber man kann ja eh nix ändern." Woher jetzt die Motivation also nehmen für stundenlange Einheiten? "Wir trainieren in kleinen Gruppen, das hilft schon mal", sagt Marc Dörrie vom Rennstall Lotto Kern-Haus. "Und dann einfach nach vorne schauen, um sein Ziel im Auge zu behalten."

Helfen sollen zusätzlich auch kleine Mental-Einheiten. An diesem Tag ist Frank Huppertz online mit der Radler-WG in Wiesbaden verbunden. Ein "Body-Scan" steht auf dem Programm: Augen schließen, in den Körper reinhören, konzentrieren auf Atmung und Sitzhaltung. Und somit für einige Momente positiv zu sich selbst finden in diesen angespannten Corona-Zeiten. "Und sollten dann wieder Rennen irgendwann möglich sein, werden wir natürlich ein Trainingslager einbauen", bestätigt der Coach.

Klar ist aber auch: je mehr Tagesrennen und Rundfahrten abgesagt werden, desto weniger Chancen bieten sich aufstrebenden Rennfahrern, sich für größere Rennställe zu empfehlen. "Aber das geht ja dann allen so", lacht Huppertz. Die Jung-Profis bei Lotto Kern-Haus besitzen Jahresverträge. Angst um den Arbeitsplatz? "Nein", sagt Joshua Huppertz ohne Zögern. "Das Team steht voll hinter uns."