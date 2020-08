Der Ultra-Marathon bei der Sigma-Challenge der Mountainbiker in Neustadt an der Weinstraße hat einen hochkarätigen Sieger hervorgezaubert: Alban Lakata vom Profi-Rennstall Bulls-Team.

Der 41-jährige Österreicher spielte im Duell mit den jungen Wilden seine ganze Erfahrung als dreifacher Marathon-Weltmeister aus. Trotz behördlicher Corona-Auflagen gingen über 700 Elite- und Hobbyfahrer an den Start.

"So macht es Spaß"

"Ja, so macht es Spaß", resümiert Alban Lakata nach einer dreieinhalbstündigen Hitzeschlacht und strahlt. Der Staub klebt im Gesicht, der Schweiß hat das schwarze Bulls-Trikot durchnässt. "Ich bin froh, dass wir wieder Rennen fahren können“, ergänzt der Österreicher und spricht damit auch seinen Konkurrenten aus vollem Herzen.

Der Ultra-Marathon in Neustadt an der Weinstraße findet statt. Diese Nachricht macht erst vor zehn Tagen die Runde in der MTB-Szene. Denn erst da kam die behördliche Genehmigung für Gregor Braun und sein Team von der veranstaltenden Radsportakademie. Der ehemalige Profi und zweifache Olympiasieger musste im Schnellverfahren eine Mammut-Veranstaltung auf die Beine stellen.

Viele Änderungen wegen Corona

"Vor allem mussten wir den Start- und Zielbereich aus der Innenstadt von Neustadt auf den Sportplatz außerhalb verlegen", erzählt Strecken-Chef Braun: "Und dann natürlich das Hygiene-Konzept, die Maskenpflicht bis kurz vor dem Start und die Auflage, dass nur in Zehnergruppen gestartet werden durfte."

Am Ende siegt ein Routinier

Nach real gefahrener Zeit werden dann die Sieger in verschiedenen Klassen ermittelt. Das Hauptrennen der Elite und Profis bestimmt eindeutig das Profi-Ensemble in den schwarzen Trikots des Bulls-Teams. 1890 Höhenmeter sind zu bewältigen, insgesamt 90 schwere Kilometer auf der technisch anspruchsvollen Berg- und Talfahrt - und das bei Temperaturen bis zu 30 Grad. Am Ende setzt sich die ganze Routine und Klasse von Alban Lakata durch - einmal mehr ein Triumph des dreifachen Marathon-Weltmeisters gegen die attackierenden Jung-Profis.

"Wo die Jungs attackiert haben, bin ich nicht mitgegangen, sondern mein Tempo gefahren", schildert der Österreicher die entscheidenden Momente. "Ich bin nie so richtig in den roten Bereich hineingegangen, weil ich wusste: Wenn ich bei der Hitze überdrehe, dann ist es vorbei."

"Die Strecke ist megageil"

Am Ende besiegt er in einem Zweier-Sprint auf der Zielgeraden den Essener Ben Zwiehoff und freut sich jetzt auf die weitere Saison - trotz Corona-Einschränkungen. Lakata: "Ich bin sehr froh, dass die Formkurve nach oben geht." Den Veranstaltern in Neustadt an der Weinstraße macht der MTB-Star ein besonderes Kompliment - und da besonders dem Strecken-Chef Gregor Braun. Lakata: "Die Trails sind der Hammer. Die Strecke ist megageil."