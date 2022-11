Nina Reichenbach zum fünften Mal Trial-Weltmeisterin

Fünfter WM-Titel für Nina Reichenbach: Die Radsportlerin aus dem Enzkreis hat sich im Mountainbike-Trial dank einer nervenstarken Leistung erneut zur Weltmeisterin gekrönt.

Bei den Titelkämpfen in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) bot Reichenbach im Finale am Samstag die beste Performance und sicherte sich dadurch das begehrte Regenbogen-Trikot. Mit insgesamt 290 Punkten verwies sie die Spanierin Vera Baron sowie Hilda Andersson aus Schweden auf die Ränge zwei und drei.

Reichenbach: "Eines der härtesten Finals"

"Ich bin so, so glücklich", sagte Reichenbach, die aus Ötisheim im Enzkreis stammt und für den RSC Bretten (Karlsruhe) an den Start geht, unmittelbar nach dem Endlauf. "Mental war das eines der taffesten und härtesten Finals." Nur wenige Sekunden nach der Entscheidung ließ die 23-Jährige ihr Rad zu Boden fallen, sie stieg auf dem Parcours auf eines der Hindernisse, riss beide Arme in die Höhe und ließ sich von den anwesenden Fans feiern.

Bereits unter der Woche hatte Reichenbach mit der deutschen Trial-Mannschaft WM-Bronze geholt. 800 Punkte reichten hinter Weltmeister und Topfavorit Spanien (890) sowie Frankreich (840) für den dritten Platz. "Wir haben uns vorher einen Plan gemacht und haben alle gut abgeliefert. Es lief richtig gut und wir haben alle Punkte gemacht, die wir geplant hatten", sagte Reichenbach, die dann auch als eine der Favoritinnen in den Einzelwettbewerb gegangen war.

Mountainbike-Trial: weder Sattel noch Gangschaltung

Beim Mountainbike-Trial geht es ohne Sattel, ohne Gangschaltung und ohne Federung am Rad über Hindernisse. Im Trainingslager war Reichenbach kürzlich gestürzt, eine Teilnahme an der WM war wegen einer Schulterverletzung sogar kurzzeitig in Gefahr.