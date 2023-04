Wie der Vater, so der Sohn: Hugo Fumic auf dem Weg zum Radprofi

Manuel Fumic ist mehrmaliger deutscher Meister und Olympiateilnehmer auf dem Mountainbike. Nun will sein Sohn Hugo in seine sportlichen Fußstapfen treten.

Die Mountainbike-Trails dieser Welt hat der 11-jährige Hugo Fumic schon als kleines Kind gesehen, denn sein Vater war einer der besten Radrennfahrer Deutschlands. Beim Bike the Rock, einem Rad-Festival für Amateure und Profis in Heubach, zeigt Hugo in der Gruppe U13, dass er auch nach ganz vorn fahren will.

"Er zeigt mir, wie ich am schnellsten fahren kann."

Der Fünftklässler ist hochmotiviert und freut sich über die Unterstützung seiner Familie: "Papa feuert immer am lautesten an." Sein Ziel in Heubach war eine Platzierung unter den Top 15. Am Ende schafft es Hugo Fumic vor den Augen seiner Eltern auf den neunten Platz und ist zufrieden. Vater Manuel ist unabhängig von Platzierungen sehr stolz: "Ich finde es einfach schön, wenn mein Sohn auf dem Fahrrad sitzt - egal, ob er eine Startnummer trägt oder nicht."