Aalener Radteam holt Weltmeister Titouan Perrin-Ganier

per Mail teilen

Vizeweltmeister und Gesamtweltcupsieger im Mountainbike-Sprint Simon Gegenheimer aus Aalen bekommt einen neuen Teamkameraden. Dabei handelt es sich ausgerechnet um seinen Dauerrivalen, den Weltmeister Titouan Perrin-Ganier.

Die Fans des Eliminator-Rennstalls in Aalen dürfen sich auf eine spannende Saison freuen. Weltmeister Titouan Perrin-Ganier wechselt auf die Ostalb. Der 31-Jährige kommt vom französischen Werksteam "Velcan" und fährt ab sofort für das Aalener Mountainbike Racingteam von Teamchef Steffen Thum.

Zu diesem gehört auch seit Jahren Deutschlands erfolgreichster Mountainbike-Sprinter Simon Gegenheimer. Seit Jahren liefern sich die beiden Rivalen ein stets faires und respektvolles Duell um den Weltmeistertitel und Gesamtweltcup.

Im Gesamt-Weltcup landete Perrin-Ganier nur Zentimeter hinter Gegenheimer.

Titouan Perrin-Ganier ist fünffacher Weltmeister, dreifacher Europameister, sowie siebenfacher französischer Meister. Den Gesamttweltcup konnte der Franzose jedoch noch nie für sich entscheiden. Vizeweltmeister Simon Gegenheimer ist das schon zwei Mal gelungen, zuletzt im vergangenen Jahr, als er Perrin-Ganier im entscheidenden Rennen eine Hundertstel Sekunde abnehmen konnte.

Laut Teamchef Thum hatte Gegenheimer, dessen Vertrag in Aalen noch bis 2027 läuft, Mitspracherecht bei der Verpflichtung und es als positive Herausforderung gesehen. Der Vertrag von Titouan Perrin-Ganier läuft vorerst für ein Jahr. Die Eliminator-Saison wird am 21. Mai in der Türkei eröffnet.

Die Aalener fiebern vor allem ihrem Heimweltcup entgegen, der am 15. Juli zum zweiten Mal auf der Ostalb ausgetragen wird. Bei der Erstauflage im vergangenen Jahr hatte Lokalmatador Gegenheimer Perrin-Ganier auf der Zielgeraden nur um Zentimeter geschlagen. Die Weltmeisterschaft wird dieses Jahr in Indonesien am 15. Oktober stattfinden.