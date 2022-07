Abu Dhabi, Paris, Barcelona - die Austragungsorte des Mountainbike- Eliminator-Weltcups sind namhaft. Seit dem Wochenende gehört auch die ostwürttembergische Kleinstadt Aalen dazu - die Heimat des Sprintweltmeisters Simon Gegenheimer.

Im September vergangenen Jahres krönte sich Simon Gegenheimer in Graz zum schnellsten Mountainbiker der Welt. Die weltmeisterlichen Regenbogenringe am Trikot präsentiert er seitdem voller Stolz - besonders gern in Aalen. Dort wohnt der gebürtige Badener seit zehn Jahren und fährt für das dortige Mountainbike-Racing Team im Weltcup. Sein Teammanager Steffen Thum, Gesamtweltcupsieger in der Disziplin Marathon, hat es geschafft, die Weltelite für drei Jahre nach Aalen zu holen. Mitten in die Innenstadt mit spektakulären Hindernissen wie das Bezwingen einer Rolltreppe in einem Kaufhaus.

Gegenheimer und Fromberger arbeiten als Mountainbike-Manager

Ein Konzept, das die gesamte Stadt mitträgt. Aalens neuer Oberbürgermeister Frederick Brütting ist selbst begeisterter Mountainbiker und will das Mountainbiken in Aalen unbedingt weiter nach vorne bringen. Mit professioneller Hilfe: Dazu hat er Weltmeister Simon Gegenheimer und seine Teamkollegin Marion Fromberger, die bereits einen Weltcup für sich entscheiden konnte, im Rathaus als Mountainbike-Manager angestellt. Die beiden Profis sollen Strukturen schaffen, eng mit den Vereinen zusammenarbeiten, Trails legalisieren und Konflikte, die im Wald und Naturschutz entstehen, lösen.

Gegenheimer gewinnt beim Heim-Weltcup Am Samstag (23.07.) siegte Simon Gegenheimer beim Weltcup in Aalen. Der Weltmeister zog im Rennen noch am Franzosen Perrin-Ganier vorbei und feierte seinen dritten Weltcup-Sieg in Folge.

Marion Fromberger hatte dagegen Pech: An zweiter Position liegend stürzte die 21-Jährige, ihr blieb am Ende nur der vierte Platz.

Infrastruktur zum Mountainbiken in Aalen wurde geschaffen

Den Profis ist wichtig, Treffpunkte für die etwa 5.000 Aalener Mountainbiker zu schaffen. Deshalb wurden sogenannte Bikepits konzipiert und aufgestellt. Das sind interaktive Schutzhütten aus Holz, in denen man zum Beispiel einen Platten reparieren, seine Trinkflasche auffüllen oder in einer Notsituation das Rote Kreuz alarmieren kann. Besonders nachhaltig und innovativ: Sensoren an den Bikepits messen die Baumgesundheit und Wildbewegungen werden erfasst. So können wertvolle Rückschlüsse gezogen werden, wie das Mountainbiken die Natur beeinflusst und der geeignete Standort gefunden werden, damit das Zusammenleben aller Waldnutzer möglichst reibungsfrei läuft.

Das alles ist einzigartig in Deutschland. Aalen will die Mountainbike-Stadt werden. Mit einem Weltmeister und einer Weltcupsiegerin als Aushängeschild sind die Ostälber dabei auf einem sehr guten Weg.