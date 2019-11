Patrick Schweika aus Koblenz rast mit beängstigender Geschwindigkeit durch den Wald, springt über Abgründe und schraubt sich mit seinem Bike in schwindelerregende Höhen. Er macht mit seinem Fahrrad Kunststücke, die für den normalen Radfahrer lebensgefährlich sind.

Was dieser Mann kann, ist atemberaubend. Patrick Schweika gehört zu den besten Mountainbike-Freeridern der Welt. Seit seiner Kindheit ist das Fahrradfahren seine Leidenschaft. Fasziniert war Schweika aber nicht nur vom normalen Fahren, sondern viel mehr noch vom Fliegen. Tagtäglich trainierte er, um immer noch besser zu werden und wurde zum Pionier seiner Sportart "Dirt Jump". Gemacht hat er das alles zunächst nur aus Spaß, doch dann wurde aus dem reinen Vergnügen eine berufliche Zukunftsperspektive. "Irgendwann stand dann zur Debatte, das alles auch beruflich machen zu können, weil die ersten Sponsoren um die Ecke kamen", so Schweika gegenüber SWR Sport.

Schweikas Hund Emma ist immer dabei

Lange musste Schweika nicht überlegen, um seine Berufung auch zum Broterwerb zu machen. Mittlerweile reist er um die ganze Welt, um an den spannendsten Orten spektakuläre Stunts mit seinem Bike zu machen. In seiner Heimatstadt Koblenz ist er nur selten anzutreffen. Doch ein treuer Begleiter ist immer an seiner Seite: Hund Emma darf mit, wenn es in rasender Fahrt bergab durch den Wald geht oder über spektakuläre Parcours.

Sein Lebensmotto: Augen zu und durch

"Augen zu und durch" heißt Schweikas Motto, wenn er auf der Rampe steht, vor sich den Abgrund. "Das ist schon ein Adrenalinstoß, klar", weiß Schweika um die Faszination. "Aber verrückt ist keiner von uns. Wir sind alles Athleten, wir trainieren dafür, und wir schätzen das Risiko ein", beschreibt er die Szene, die für ihn sein Zuhause ist "Eine gute Session und am Abend ein Bier mit Freunden, das ist durch nichts zu toppen", ist seine Begründung für seine Begeisterung über all die Jahre hinweg.