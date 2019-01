Handgelenksbrüche, Gehirnerschütterungen und Schürfwunden. Dennoch hat der Filderstädter Slopestyler Nico Scholze eine relativ harmlose Krankenakte - für seine Sportart.

Bei der Mountainbike-Disziplin Slopestyle bewältigen die Fahrer einen Hindernisparcours mit extremen Rampen, bis zu zehn Meter hohe Sprünge und spektakuläre Tricks inklusive. Nico Scholzes Spezialität nennt sich "Tsunami-Flip". Dabei macht er einen gestreckten Rückwärtssalto, das Rad komplett hinter ihm. Kurz vor der Landung zieht sich Nico wieder auf den Sattel. Der Sprung kommt eigentlich aus dem Motocross-Sport, wo der Fahrer sich am schweren Motorrad wieder in den Sattel zurückdrücken kann. Nico Scholze zeigt, dass der "Tsunami-Flip" auch auf einem Fahrrad möglich ist. Er ist weltweit der einzige, der diesen Sprung schafft, ohne sein Rad vorher umzubauen.

Slopestyle ist Extremsport. Wenn da etwas schief geht, kann es schnell richtig gefährlich werden. Beim Versuch eines zweifachen Rückwärtssaltos landete Nico auf dem Kopf - und lieb reglos liegen. "Das sind Momente, in denen dir als Elternteil das Blut in den Adern gefriert", erinnert sich sein Vater Alexander Scholze. "Aber mittlerweile kann Nico gut einschätzen, was er kann, und was er besser sein lässt. Ich vertraue ihm da total." Für einen Slopestyle-Fahrer ist Nico Scholze bisher vergleichsweise selten verletzt gewesen: Handgelenksbrüche, Gehirnerschütterungen und natürlich diverse Schürfwunden und blaue Flecken. Eine harmlose Krankenakte - für seine Disziplin.

Mit zwei Jahren aufs Fahrrad

Das Bewegungstalent von Nico Scholze zeigte sich früh: Schon mit zwei Jahren fing er an, Fahrrad zu fahren. In der Grundschule konnte er Flic-Flacs und Rückwärtssalto, einfach so. Seine Sportlehrerin riet den Eltern, Nico in einem Turnverein anzumelden. Dort blieb er acht Jahre und schaffte es bis zu den baden-württembergischen Meisterschaften. Eine gute Grundlage für das Slopestyle, wo man auch ein überragendes Körpergefühl braucht.

Nico Scholze beim Sprung von der Startrampe im Dirtpark Filderstadt. SWR Johannes Kolb

Obwohl Nico Scholze zur Weltelite der Slopestyle-Fahrer gehört, kann er mit seinem Sport kein Geld verdienen. 300 Tage pro Jahr ist er unterwegs, um über irre Rampen zu springen. Mithilfe seiner Sponsoren kann er das viele Reisen bezahlen. Aber Geld verdienen, etwas für später sparen, das ist nicht möglich. Nach seiner Ausbildung zum KfZ-Mechatroniker hat er zwei Jahre lang das Leben eines Profi-Slopestylers geführt, jetzt möchte er wieder mehr Zeit in Filderstadt verbringen. Er arbeitet in der Autowerkstatt seines Vaters und genießt es, wieder einen geregelten Tagesablauf zu haben: "Ich will den Tag über schrauben. Dann habe ich das Gefühl, ich habe was geschafft. Sich direkt danach aufs Rad zu setzen ist das Beste."

Nico Scholze: "Ich will den Tag über schrauben. Dann habe ich das Gefühl, ich habe was geschafft". SWR Johannes Kolb

Scholze baute sich seine eigene Rennstrecke in Filderstadt

Gemeinsam mit Freunden hat Nico Scholze sich ein Slopestyle-Paradies geschaffen. Im "Dirtpark Filderstadt" gibt es Rampen zwischen 50 Zentimetern und 2,80 Metern, damit sind Sprünge mit bis zu vier Metern Höhe möglich. Jeden Tag treffen sie sich dort zum Trainieren, Entspannen, Feiern. Bis der Park gebaut werden konnte, saßen Nico und seine Freunde dutzende Male bei Gemeinderatssitzungen. "Wir sind jede Woche verschwitzt nach dem Radfahren zur Sitzung gekommen und haben nach dem Dirtpark gefragt". Als die Genehmigung dann endlich da war, haben sie sich an die Arbeit gemacht: Jede Rampe, jede Plattform, Grillplätze, das Clubhaus, alles haben die jungen Erwachsenen selbst gebaut. "Wir investieren wirklich jede freie Minute hier", sagt Nico Scholze. Über die Jahre ist in Filderstadt eine richtig gute Dirtpark-Community entstanden.

Im Bikepark Filderstadt steckt viel Arbeit. Nico Scholze und seine Freunde haben alles selbst gebaut. SWR Johannes Kolb

Auch wenn Nico Scholze momentan bei weniger Profi-Wettbewerben fährt, ist er nach wie vor jeden Tag auf der Slopestyle-Piste für ein paar Feierabend-Saltos, -Pirouetten und -Riesensprünge. Ganz entspannt mit den Kumpels im selbstgestalteten Dirtpark Filderstadt.