Eliminator-WM: Marion Fromberger geht als Weltcup-Führende an den Start

Das Aalener Mountainbike Racingteam hat am Sonntag ein klares Ziel: Nachdem es im vergangenen Jahr mit zwei Bronzemedaillen bei der Heim-WM in Aalen nicht ganz für den Sieg gereicht hat, soll der Sprint-Weltmeistertitel zurück auf die Ostalb. Zuletzt hatten dies Simon Gegenheimer 2021 und der Franzose Titouan Perrin-Ganier 2023 geschafft.

Asse haben die Aalener für die WM am 22. Juni (Sonntag) in der Türkei genügend im Ärmel. Die Hoffnungen bei den Frauen ruhen ganz auf Marion Fromberger. Die 24-Jährige geht zum ersten Mal als Weltcup-Führende in eine WM. "Das ist ein ziemlich cooles Gefühl, wenngleich auch ein bisschen gemischte Gefühle mitspielen. Die Nervosität steigt, aber auch die Vorfeude. Ich nehme auf jeden Fall den positiven Flow mit an die Startlinie. Es wird ein besonderer Tag und ich habe ein gutes Gefühl", sagt Fromberger.

Zwei Medaillen hat die gebürtige Bayerin schon bei Weltmeisterschaften mit nach Hause genommen. Mit 18 Jahren hat Fromberger bei Ihrer ersten WM in China den dritten Platz belegt und auch im vergangenen Jahr bei der Heim-WM in Aalen konnte sie sich am Ende über die Bronzemedaille freuen. Und in diesem Jahr stehen die Chancen so gut wie nie. Ihre größte Widersacherin, die fünffache und amtierende Weltmeisterin Gaia Tormena aus Italien, kann aufgrund eines Trainingssturzes und einer Ellenbogenverletzung nicht an den Start gehen.

Gegenheimer tritt zum 14. Mal an

Bei den Herren will es Routinier Simon Gegenheimer noch einmal wissen. Es ist die 14. Sprint-WM für den 36-Jährigen. Nach dem WM-Titel 2021 und insgesamt sieben WM-Medaillen sind die Erwartungen groß. "Mit einem Auge schaue ich darauf, eine Medaille zu gewinnen, mit dem anderen schiele ich schon auch auf Gold. Das muss der Anspruch sein." Auch Gegenheimers Aalener Teamkollege aus Frankreich, der sechsfache Weltmeister Titouan Perrin-Ganier, geht mit einem ähnlichen Anspruch in die Weltmeisterschaft.

Die WM-Strecke im türkischen Sakarya nahe Istanbul kommt den Aalener Fahrern entgegen. Anders als bei den beiden Weltcups zuvor in Belgien und Tadschikistan, die nahezu flach waren, kommt es in der Türkei auf dem anspruchsvollen Kurs vor allem auf die Anstiege an. Ein kurzer direkt nach dem Start könnte schon selektieren, gegen Ende verlangt eine längere Steigung den Fahrerinnen und Fahrern alles ab. "Da spielt das Körpergewicht schon mehr eine Rolle. Da sind wir ein bisschen im Vorteil, weil wir inzwischen leichter und konditionell stärkere Fahrer sind als die meisten", so Gegenheimer. Auch eine technisch sehr anspruchsvolle Abfahrt über einen Steingarten könnte für die Entscheidung sorgen.

Vier Athleten gleichzeitig auf der Strecke

Der Mountainbike-Eliminator ist die schnellste Disziplin im Mountainbike-Sport. In einem circa zwei Kilometer langen Rundkurs treten immer vier Fahrer gegeneinander an. Die beiden schnellsten kommen eine Runde weiter, bis sich schließlich die besten vier Fahrer im Finale gegenüberstehen.