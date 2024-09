Radsport in Stuttgart & Region

Am Sonntag, 15. September, findet in und um Stuttgart der Women's Cycling Grand Prix statt - ein Eintagesrennen für 120 Profi-Radfahrerinnen. Davor gehen beim Brezel Race rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Jedermann-Rennen an den Start. SWR Sport überträgt ab 12 Uhr live.