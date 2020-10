Vom 6. bis zum 8. Dezember finden in Basel die Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2019 statt. Die Schwestern Lena und Lisa Bringsken gehen als Titelverteidigerinnen im Zweier-Kunstradfahren an den Start.

Drei Mal in Folge schrammten Lena und Lisa Bringsken als Vizeweltmeisterinnen knapp am WM-Titel vorbei. Im vergangenen Jahr klappte es dann in Lüttich mit der ersten Goldmedaille bei einer WM.

Das Kunstrad-Duo des RCV Böhl-Iggelheim möchte auch in diesem Jahr in Basel ganz oben auf dem Treppchen stehen: "Natürlich ist es unser Ziel, den Titel erfolgreich zu verteidigen", erklärt Lena Bringsken im Gespräch mit SWR Sport.

Konkurrenz aus dem eigenen Land

Wieder auf den ersten Platz zu fahren wird kein einfaches Unterfangen für die aus Rödersheim-Gronau stammenden Schwestern. Mit Sophie-Marie Nattmann und Caroline Wurth treffen die Bringskens auf starke Konkurrentinnen aus dem eigenen Lager, der deutschen Nationalmannschaft.

Hallen-Radsport live: Kunstrad & Radball WM Die Weltmeisterschaft in Basel überträgt SWR Sport am 7. und 8. Dezember im Livestream. Los geht's am Samstag um 15:30 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr.

Lena Bringsken schätzt die Schwarzwälderinnen vom RSV Gutach stark ein: "Es wird ein ganz enges Duell mit Nattmann/Wurth. Der kleinste Fehler kann entscheidend sein." Für die 24-jährige Lena und die zwei Jahre jüngere Lisa nicht die einzige Herausforderung bei der diesjährigen Weltmeisterschaft.

Two days until the start of the 2019 UCI Indoor Cycling World Championships! 🌈 🗞 Event Schedule 🔗 https://t.co/XRDGWDy2Ah 🗓 Dec 6-8 #Basel2019 https://t.co/zHR0VexUJA UCI Indoor, Twitter, 4.12.2019, 8:42 Uhr

Zweitägiger Wettkampf

Das erste Training der Bringskens in der Basler St. Jakobshalle findet am späten Mittwochnachmittag statt. Am Samstagabend beginnt für die Zweier-Kunstradfahrerinnen der Wettkampf mit der Qualifikation. Ein Tag später steigt das WM-Finale.

Laut Lena Bringsken sei es "nicht so ideal", an zwei Tagen fahren zu müssen, da "die Nacht vor dem Wettkampf eine ganz besondere" sei. Und weiter: "Das haben wir jetzt zweimal." Eine Schwierigkeit, mit der die amtierenden Weltmeisterinnen umgehen müssen, wenn es mit dem zweiten WM-Gold klappen soll.