Erfolgreiche WM für Kunstradfahrer: Nach der Silbermedaille von Viola Brand im Frauen Einer jubeln auch die Paare der offenen Klasse, Serafin Schefold und Max Hanselmann gewinnen Gold vor André und Benedikt Bugner.

Dauer 1:05 min Viola Brand mit Silber bei der Kunstrad-Weltmeisterschaft Viola Brand mit Silber bei der Kunstrad-Weltmeisterschaft

Viola Brand vom RSV Unterweissach belegt bei den Kunstrad-Weltmeisterschaften in Basel den zweiten Platz im Frauen Einer. Ein Abgang bei den Lenkerstand-Drehungen kostete die Schorndorferin die entscheidenden Punkte und damit letztlich den Titel.

Weltmeisterin wurde Milena Slupina vom TSV Bernlohe. Die Nationalmannschaftskollegin von Brand zeigt eine fehlerfreie Übung und wird damit nach dem WM-Titel 2017 und dem zweiten Platz 2018 erneut Weltmeisterin mit 189,73 Punkten.

Programm-Tipp: Viola Brand ist am Sonntag (8. Dezember) ab 21:45 Uhr live zu Gast bei SWR Sport im SWR Fernsehen BW.

Drittes WM-Silber für Brand

Für Viola Brand aus Schorndorf ist es bei fünf Weltmeisterschafts-Teilnahmen bereits zum dritten Mal der zweite Platz mit knappem Rückstand (185,14 Punkte). Dritte wurde mit 171,72 Punkten die WM-Debütantin Lorena Schneider aus Österreich.

Dauer 40:25 min Hallenradsport-WM: Finale Einer Frauen Hallenradsport-WM im Kunstrad mit dem Einer-Finale der Frauen, u.a. mit Viola Brand (RSV Unterweissach) und Milena Slupina (TSV Bernlohe) Kommentator: Christian Döring, Einzel = Julia Hattemer (ehem. WM)

Zweiter Doppelerfolg für die deutschen Kunstradfahrer

Der Südwesten Deutschlands bleibt unschlagbar im Kunstrad in der offenen Klasse der Paare: Serafin Schefold und Max Hanselmann vom RV Öhringen sind zum dritten Mal in Folge Kunstrad-Weltmeister geworden. Mit einer überragenden Kür ohne jede Unsicherheit holten sie bei den Titelkämpfen in Basel mit 168,25 Punkten den WM-Titel wieder nach Baden-Württemberg. Und das obwohl Serafin Schefold zu Beginn des Jahres wegen eines Armbruchs für längere Zeit ausfiel und an Training nicht zu denken war.

Dauer 6:39 min Hallenradsport: WM-Kür von Schefold/ Hanselmann Hallenradsport-WM mit der Übung von Serafin Schefold und Max Hanselmann, Kommentator: Christian Döring, Co-Kommentatoren: Lena und Lisa Bringsken

Bugners treten nach erfolgreichem Comeback zurück

Den zweiten Platz holten sich sensationell die Brüder André und Benedikt Bugner vom RSV Klein-Winternheim mit einer fehlerfreien Übung und 164,05 Punkten. Das ist für die ehemaligen Weltmeister aus Rheinland-Pfalz ein grandioser Erfolg, denn beide mussten aufgrund eines komplizierten Beinbruchs von Benedikt Bugner15 Monate pausieren. Eine Rückkehr auf das Kunstrad war lange Zeit fraglich. Der Fuß ist auch heute noch nicht voll beweglich.

Nach dem Wettkampf gaben die vierfachen Weltmeister (2013-2016) aus Rheinhessen überraschend ihren Rücktritt vom Leistungssport bekannt, nach 12 Jahren auf absoluten Top-Niveau. Dritter wurden die Schweizer Lukas Burri und Fabienne Hammerschmidt (148,20).

Dauer 52:26 min Hallenradsport-WM: Finale Paare, offene Klasse Hallenradsport-WM mit dem Finale der Paare in der offene Klasse, mit Geschwister Bugener und Schefold/Hanselmann, Kommentator: Christian Döring, Co-Kommentatoren: Lena und Lisa Bringsken