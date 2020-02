Time to say goodbye, (English below) Nach fast 20 Jahren Leistungssport habe ich mich dazu entschlossen meine aktive Wettkampfkarriere zu beenden. Diese Entscheidung ist mir sehr sehr schwer gefallen, aber ich bin nun nach so vielen Jahren an dem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr die erforderlichen 100% für den Wettkampfsport aufwenden kann und mir der Spaß am Wettkampf und an dem dazugehörigen leistungsorientiertem Training fehlt. Ich bin überaus dankbar was mir der Sport in all den Jahren gegeben hat. Er hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ich hatte sehr viele tolle aber auch einige schmerzliche Erfahrungen und viele Erlebnisse, die mich prägen. Ich habe gelernt, diszipliniert zu sein und ins Training zu gehen auch wenn ich keine Lust habe. Ich habe gelernt durchzuhalten und geduldig zu sein, wenn ich Übungen teilweise 5-10 Jahre trainiert habe bis ich sie in meine Wettkampfkür integrieren konnte. Ich habe gelernt, wie es sich anfühlt zu gewinnen und eine Medaille zu gewinnen - ganz oben zu stehen. Ich habe aber auch gelernt wie es sich anfühlt zu verlieren und, dass es teilweise Jahre brauchen kann eine Niederlage zu verarbeiten und sich wieder hoch zu kämpfen. Ich habe mich insgesamt zu 5 Weltmeisterschaften und zu 4 Europameisterschaften qualifiziert und dabei folgende Platzierungen erreicht: WM: 3x Silber, 1x 4. Platz, 1x 5. Platz EM: 2x Gold, 1x Silber, 1x 4. Platz DM: 2x Gold, 7x Silber, 2x Bronze In dem Video seht ihr ein paar Fotos der letzten Jahre begleitet von der letzten Minute meiner Kürmusik. Das Kunstradfahren hatte in meinem bisherigen Leben den größten Teil eingenommen, ich habe immer versucht Schule, Studium und alles danach auszurichten und unterzuordnen. Seitdem ich denken kann mache ich diesen Sport. Daher tut es auch verdammt weh diese Entscheidung zu treffen. Nun ist es aber Zeit für neue Dinge und ich freue mich sehr auf zukünftige Projekte mit meinem Rad. Ich werde zwar nicht mehr auf der Wettkampffläche zu sehen sein, dafür aber vermehrt bei Auftritten, Shows und natürlich auch hier auf Social Media 😉 [Textfortführung in den Kommentaren] Song: Suns and stars - really slow motion