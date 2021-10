Olympiasiegerin Franziska Brauße: Auf dem Weg zu WM-Gold?

Nach Olympia-Sieg und EM-Titel will Franziska Brauße (22) auch bei der Bahnrad-WM ganz oben aufs Treppchen. In Frankreich will sich die Schwäbin ihr drittes Gold in diesem Jahr in der Mannschaftsverfolgung holen.

Es ist ein warmer August-Tag in Izu, Japan. Im Inneren des kuppelförmigen Velodroms warten vier intensive Rennbahn-Kilometer auf Franziska Brauße und ihre deutschen Teamkolleginnen. Plötzlich zerschneiden fünf tiefe Töne die angespannte Stille. Sofort tritt Brauße wuchtig in die Pedale. Als die Glocke schließlich die letzte Runde einläutet, ist der Vorsprung auf das britische Team bereits uneinholbar. Mit 4:04:249 Minuten rast das deutsche Quartett zu einem neuen Weltrekord in der Mannschaftsverfolgung. Gold in der Königsdisziplin des Bahnradsports. Olympia-Euphorie statt Kleinstadt-Alltag Kurze Zeit später saß Brauße wieder daheim im beschaulichen Eningen am Fuße der Schwäbischen Alb. "Alltag war es erstmal so gar nicht", erinnert die 22-Jährige die ersten Wochen nach der Heimkehr. Die Tage waren randvoll mit Presseterminen und Foto-Shootings. Erst allmählich kehrte Ruhe ein, und die Gold-Fahrerin konnte ihren große Erfolg realisieren. Da ihr die Familie besonders wichtig ist, genoss Brauße die ruhigen Tage im Kreise ihrer engsten Vertrauten intensiv. Familienleben rund um den Radsport Gerade die spontanen Begegnungen im Hause Brauße, das Mutter, Schwester und Tante gemeinsam mit Franziska und ihrem Freund bewohnen, sind eine willkommene Abwechslung zum durchgetakteten Profisportler-Alltag. Beim gemeinsamen Abendessen mit Bruder und Vater hingegen geht es gerne mal nur um den Sport. Das Fachsimpeln am Esstisch bewegt sich zwischen "ein bisschen Halbwissen und ein bisschen Erfahrung", scherzt sie. Brauße weiß aber, dass ihre Familie sie immer unterstützt, egal ob in der Niederlage oder im Erfolg. Nach Olympia ist vor der WM Zu ausgiebig konnte Brauße ihren Olympia-Triumph allerdings nicht genießen. Zwei Monate nach den Olympischen Spielen folgte die Europameisterschaft in der Schweiz, bei der die deutsche Auswahl den nächsten Sieg in der Mannschaftsverfolgung einfuhr. Brauße schwärmt von der harmonischen und perfekt aufeinander abgestimmten Zusammenarbeit im Team. Auch privat versteht sie sich bestens mit Lisa Brennauer, Lisa Klein, Mieke Kröger und Laura Süßemilch: "Wir haben super viel Spaß, wenn wir zusammen unterwegs sind." Die nächste Bewährungsprobe folgt am Donnerstag. Dann muss der deutsche Mannschafts-Vierer bei der WM im französischen Roubaix ran. Durch den fulminanten Olympia-Erfolg haben sich Brauße und Co. vom Medaillen-Mitbewerber zum Favoriten gemausert. "Wir wollen mit einer Medaille nach Hause fahren, am besten natürlich mit Gold.“ Falls es nichts werden sollte mit dem erhofften Edelmetall, hat Brauße den bestmöglichen Trostpreis zuhause liegen: die Goldmedaille von Izu. Ablauf der Bahnrad-WM 2021 in Roubaix/Frankreich Mittwoch, 20. Oktober ab 18.30 Uhr Frauen: Scratch

Frauen: Teamsprint

Männer: Teamsprint Donnerstag, 21. Oktober ab 18.30 Uhr Frauen: Mannschaftsverfolgung

Frauen: Ausscheidungsrennen

Männer: Mannschaftsverfolgung

Männer: Scratch

Männer: Ausscheidungsrennen Freitag, 22. Oktober ab 18.30 Uhr Frauen: Sprint

Frauen: Omnium

Männer: 1000-Meter-Zeitfahren

Männer: Punktefahren

Männer: Einerverfolgung Samstag, 23. Oktober ab 17.30 Uhr Frauen: Madison

Frauen: 500-Meter-Zeitfahren

Frauen: Einerverfolgung

Männer: Omnium Sonntag, 24. Oktober ab 13.45 Uhr Frauen: Punktefahren

Frauen: Keirin

Männer: Sprint

Männer: Madison

Männer: Ausscheidungsfahren Quelle: Kicker