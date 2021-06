Emanuel Buchmann will bei der Tour de France angreifen. Auch, wenn der Ravensburger beim Team Bora-hansgrohe in diesem Jahr eher die zweite Geige spielt.

Wenn die Tour de France am Samstag in Brest startet, will Emanuel Buchmann wieder seine Qualitäten zeigen, allerdings nicht in der Gesamtwertung. Dass er einen Podestplatz in den Beinen hat, hat der 28-Jährige mit seinem vierten Platz bei der Tour de France 2019 zwar gezeigt. Doch in diesem Jahr muss er sich hinter dem Niederländer Wilco Kelderman einreihen, der für das Team um die Gesamtwertung mitfährt.

Aber "Emanuel wird seine Freiheiten bekommen, wenn es passt", sagt Teammanager Ralph Denk. "Es ist eine Mischung aus Edel-Domestik und freier Rolle. Ich glaube, dass wir nach dem ersten Zeitfahren (fünfte Etappe, d. Red.) mehr darüber sagen können."

Buchmanns Giro-Aus machte Tour-de-France-Start erst möglich

Mit dem Angriff aufs Podium wird der Ravensburger sich jedoch gedulden müssen. Dass er das Potenzial dazu hat, weiß auch sein Chef: "Es ist das Ziel für das nächste Jahr, das Podium anzugreifen. Da waren wir in diesem Jahr beim Giro bis zu seinem Ausfall auf Kurs." Buchmann war in Italien als Sechster der Gesamtwertung auf der 15. Etappe gestürzt und musste daraufhin aufgeben.

Buchmann hatte im Januar ursprünglich erklärt, dieses Jahr auf die Tour de France verzichten zu wollen und das mit der für ihn schwierigen Streckenführung begründet. Erst das schnelle Giro-Aus hat den Tour-Start zur Option werden lassen.

Vor den Deutschen Meisterschaften hatte sich Buchmann zuletzt bei SWR Sport zu seinen Beweggründen, die Tour in Angriff zu nehmen, geäußert. "Die Form ist noch gut", sagte Buchmann. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Phase nach dem Sturz beim Giro eine "mental schwierige" gewesen sei.

Fürs Tour-de-France-Podium ist es noch zu früh

Aufgrund der Konstellation hatte Buchmann auch im Trainingscamp in Livigno die Erwartungen gedämpft: "Das Knie hat noch etwas länger gezwickt, aber jetzt ist alles okay. Ich fühle mich so weit fit, aber ob ich bei der Tour de France in Topform sein kann, wird man erst sehen", sagte Buchmann.

Wo landet Buchmann bei der Tour?

Die Vorzeichen bei der Tour stehen also nicht allzu gut für Buchmann. Dennoch wird der Ravensburger alles daran setzen, auch in diesem Jahr Glanzpunkte zu setzen. Vielleicht klappt es für den 28-Jährigen mit einem Etappensieg. Es wäre der Höhepunkt einer Saison, die bislang Hochs und Tiefs hatte.