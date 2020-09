Große Ziele für zwei außerordentliche Radsportler aus dem Südwesten: der introvertierte Ravensburger Emanuel Buchmann und der fröhliche Südpfälzer Pascal Ackermann.

Als Peter Sagan die Bühne betrat, brandete der Beifall am gewaltigsten auf. Der Rockstar des Radsports, sieben Mal Gewinner des Grünen Tour de France-Trikots, wurde bei der Präsentation des Teams Borahansgrohe im Autohaus eines Sponsors vor den Toren von Rosenheim umjubelt. Aber kaum geringer fielen die Beifallsstürme aus, als der Ravensburger Emanuel Buchmann an der Spitze der besten Bergfahrer des Teams ins Rampenlicht trat. Und Gleiches galt für Pascal Ackermann, den Sprinterstar der Mannschaft aus dem südpfälzischen Kandel.

Buchmann, als Vierter der Tour de France im Sommer nur um wenige Sekunden am Podium vorbeigeschrammt, verkündete dann auch in den vielen Interviews, immer wieder sein Ziel: im kommenden Juli diesen Schritt nach vorne zu machen: unter die besten Drei der Tour zu fahren. "Ich traue mir das zu, selbst bei einer Konkurrenz, die vielleicht noch stärker sein wird als im fast abgelaufenen Jahr." Der Streckenverlauf der Tour 2020 ist für einen Kletterspezialisten wie gemalt. Auf Buchmann und die Siegaspiranten Egan Bernal, Tom Dumoulin, Christopher Froome, Primoz Roglic etc. warten acht Hochgebirgsetappen mit vier Bergankünften und einigen weiteren anspruchsvollen Tagesabschnitten. Und das einzige Zeitfahren führt am vorletzten Tourtag in den Vogesen hinauf zum gefürchteten Plateau des Belles Filles.

Definitiv kein Parcours für Sprinter. Und so gab denn schweren Herzens Pascal Ackermann bekannt, dass sein Tourdebüt noch ein Jahr warten muss. Auch weil das Team aus acht Fahrern schon für Emanuel Buchmann und Peter Sagan arbeiten soll. Sagan wird auch den Giro d’Italia bestreiten, wo Pascal Ackermann hofft, seinen großartigen Coup dieses Jahres zu wiederholen: den Gewinn des "maglia ciclamino", des Roten Trikots für den besten Sprinter. Im September will Ackermann dann noch die Vuelta bestreiten. Das olympische Rennen in Tokio sei zu schwer für ihn, sagte Ackermann. Viel eher eine Strecke für Emanuel Buchmann, der dort, eine Woche nach dem Ende der Tour, auf eine Medaille schielt. Wenn er wählen könne: ein Platz auf dem Podium der Tour oder Edelmetall in Tokio, kam Buchmanns Antwort wie aus der Pistole geschossen – das Tourpodium!

Unterstützt werden sie und das Team um Manager Ralph Denk bis 2021 weiter von hansgrohe, der Sanitärfirma aus Schiltach im Schwarzwald. Das Unternehmen gab die entsprechende Verlängerung des Sponsorvertrages bekannt