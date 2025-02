Nach Rad-Unfall auf Mallorca - Ein "blöder Zufall"

Ein schwerer Trainingsunfall der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft auf

Mallorca hat für einen großen Schock gesorgt. Im Interview mit dem SWR äußert sich Ex-Profi Marcel Wüst.

Jährlich pilgern rund 300.000 Radsportler auf die Baleareninsel. Da sind natürlich auch Unfälle vorprogrammiert. Dass es die Trainingsgruppe erwischt habe, sei "ein blöder Zufall", so Marcel Wüst.

Denn an sich bietet die Infrastruktur auf Mallorca tatsächlich die Voraussetzungen für sicheres Radfahren, so Wüst. "Breite Seitenstreifen auf vielen Landstraßen und auch relativ wenig Verkehr, wenn man abseits der großen Hauptstraßen unterwegs ist", so der 57-Jährige, der geführte Radtouren auf Mallorca anbietet. Gegen Fahrfehler wie in diesem Fall sei man aber nie gewappnet.

Nach Angaben des Verbands German Cycling hatte ein 89-jähriger Autofahrer die Gruppe übersehen und war in sie hineingefahren. Bundestrainer Lucas Schädlich, der die Gruppe mit dem Auto begleitete, war Augenzeuge des Unfalls.

Laut Wüst ist das Verhalten der Autofahrer auf Mallorca in der Regel kooperativ - zumindest, solange es um die Einheimischen geht. "Die mallorquinischen Autofahrer sind sehr rücksichtsvoll, was das Überholen von Radsportlern angeht. Wenn man mal angehupt oder geschnitten wird, dann sind es meistens Mietwagen", sagte Wüst.

Zwei Radsportler aus Baden-Württemberg

Den Betroffenen wünscht Wüst, dass sie schnell wieder genesen und aufs Rad kommen. Unter den Verletzten sind auch zwei Sportler aus Baden-Württemberg: Benjamin Boos, geboren in Singen, wurde 2019 deutscher Jugend-Meister auf der Straße. Im vergangenen Jahr holte er in der Mannschaftsverfolgung WM-Bronze in Kopenhagen. Boos ist laut Informationen des MDR mittlerweile nach Deutschland ausgeflogen worden und wird dort weiter behandelt.

Boos' Teamkollege Moritz Augenstein stammt aus Pforzheim und startet für den RSC Kempten im Allgäu. Der 27-Jährige war erst im September letzten Jahres bei einem Rennen in Kempten schwer gestürzt.