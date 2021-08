Die Metzingerin Franziska Brauße gewinnt bei ihren ersten Olympischen Spielen im Bahnrad-Vierer gleich die Goldmedaille. Über eine Olympiasiergerin, die beim Radsport zuerst nur Papa und Bruder über die Schulter schauen wollte.

Irgendwann hatte Franziska Brauße genug von pubertierenden jungen Mädchen. "Das war am Ende ein ganz schöner Zickenkrieg. Da hatte ich irgendwann keine Lust mehr drauf", sagte sie dem Bund deutscher Radfahrer. 2012 sattelte die gebürtige Metzingerin vom Ballet auf den Radsport um.

Olympisches Gold und Weltrekord

Neun Jahre später strahlt Franziska Brauße in Tokio ganz oben vom Siegerpodest. Ihre blonden Haare hat sie zu einem Zopf zusammengebunden. Jubelnd streckt die 22-Jährige gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen die Fäuste in die Luft: Bei den Olympischen Spielen gewinnt Franziska Brauße Gold im Bahnrad-Vierer der deutschen Frauen.

Braußes Freund Luka Zetzsche fiebert zuhause in Eningen vor dem Fernseher mit. "Ganz krank, war gestört", schreibt Brauße an Zetzsche nach ihrem Olympiasieg inklusive Weltrekord. "Beides zusammen ist natürlich nochmal krasser", sagt Zetzsche.

Heimatverbunden

Seit 15 Jahren wohnt Brauße in Eningen (Kreis Reutlingen) in einem großen Haus mit drei Stockwerken mit ihrer Familie unter einem Dach. Franziska Brauße und ihr Freund inzwischen im ersten Stockwerk, darüber die Mutter und die Tante.

Ihrer Heimat rund um ihren Geburtsort Metzingen und ihrem Wohnort Eningen in der Nähe von Reutlingen ist die Berufssoldatin eng verbunden. In einem Fitnessstudio in Eningen hält sich Brauße fit, genießt die Nähe zur Schwäbischen Alb, wo sie gerne Rad fährt. "In Eningen gibt es super Trainingsmöglichkeiten. Sie fühlt sich sehr wohl dort", sagt Zetzsche.

"Unglaublich stolz" ist Benjamin Bauer, dass eine Athletin aus Eningen die Goldmedaille gewinnt, die in seinem Fitnessstudio trainiert. "Franzi ist hier immer extrem zielstrebig und ehrgeizig. Aber sie bringt auch die Lockerheit mit, die man braucht, um nicht ganz so verbissen zu sein", sagt Bauer.

Angesteckt von Vater und Bruder

Das Radsportler-Gen hat die 22-Jährige von ihrer Familie. Vater Christian war deutschlandweit auf Rennen unterwegs und auch Franziska Braußes zwei Jahre älterer Bruder Georg war beim TSV Betzingen als Radsportler aktiv. Sie beide steckten Franziska an - so sehr, dass sich die junge Frau auch auf den Sattel schwang.

Folgte dem Bruder und wechselte schnell auf die Überholspur: Franziska Brauße (rechts) mit Bruder Georg neun Jahre vor ihrem Olympiasieg mit dem Bahnrad-Vierer der deutschen Frauen. Christian Brauße | privat

Steiler Aufstieg

Schnell war klar: Franziska Brauße hat großes Talent. 2012, nicht einmal ein Jahr nach ihrem ersten Probetraining, wurde Brauße Deutsche Meisterin bei den U15-Schülerinnen-Titelkämpfen. Seither ging es steil nach oben, 2017 wechselte sie von Betzingen zum RSV Öschelbronn, ehe sie ihre ersten Spitzenerfolge auf internationaler Bühne feierte: Europameisterin in der Einzelverfolgung 2019.

Ein Jahr später erreichte sie in der Mannschaftsverfolgung bei den Weltmeisterschaften den 3. Platz, 2021 nun die Olympische Goldmedaille. Diese hat Brauße auch Sven Meyer, dem Männer-Bundestrainer im Ausdauerbereich, zu verdanken. Seit Fühjahr 2019 trainiert Brauße zusätzlich mit ihm.

Jung und mental stark

Ein Grund für Braußes schnellen sportlichen Aufstieg sieht ihr Freund zudem in ihrer Gelassenheit: "Franzi ist mental stark, sie schafft es, dass der Druck ihr nicht über den Kopf wächst und kann die Ruhe bewahren - und das, obwohl sie noch jung ist." In Eningen kann man also auch in Zukunft von Ex-Ballettänzerin Franziska Brauße noch einiges erwarten.