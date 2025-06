FAQ: Alles rund um die Race Days in Stuttgart

Vier spannende Rad-Renntage warten vom 19. bis 22. Juni auf die Stuttgarter. Wer wann wo fährt - alle Infos gebündelt hier.

Die Stuttgarter Race Days stehen bevor. In vier verschiedenen Etappen können junge Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer ihr Können zeigen, aber auch zum ersten Mal ein Radrennen erleben. Wo finden die Rennen statt? Wer darf teilnehmen? Und welche Einschränkungen gibt es im Straßenverkehr? Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um die Race Days gibt es hier.

Das Ganze beginnt am 19. Juni 2025 in Filderstadt-Plattenhardt. Die Strecke hat eine Länge von zwei Kilometern. Je nach Rennklasse werden immer zwischen 20 bis 30 Runden pro Rennen gefahren. Besonders ist an der ersten Etappenstrecke die Abfahrt kurz vor Schluss, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hohe Geschwindigkeiten erreichen können.

Am nächsten Tag geht es dann in Stuttgart-Solitude weiter. Dort wird rund um das Schloss Solitude gefahren. Hier beträgt die Strecke 1,5 Kilometer. Besonders der Weg hinauf zum Schloss ist anspruchsvoll und kann für die Fahrerinnen und Fahrer sehr anstrengend werden.

Am Samstag (21.06.2025) starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann in Stuttgart-Vaihingen. Auf der etwas mehr als einen Kilometer langen Strecke ist es besonders wichtig, die Kurven gut zu nehmen, um dann in den Geraden Geschwindigkeit aufbauen zu können.

Die letzte Etappe der Race Days wird in Magstadt ausgetragen. Hier wird mit fast 3,5 Kilometern auch die längste Strecke gefahren. Direkt nach dem Start geht es erstmal 400 Meter den Berg hinauf. Fahrerinnen und Fahrer mit starkem Antritt können sich hier möglicherweise bereits absetzen.

Die Race Days sind vor allem für junge Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer aus Deutschland. Aber auch aus Frankreich, der Schweiz und Österreich werden Fahrerinnen und Fahrer erwartet. An jedem der vier Renntage werden auch gesonderte Nachwuchsrennen stattfinden, um Kinder und Jugendliche mit dem Rennsport vertraut zu machen. Teilnehmen dürfen dabei alle Radsportbegeisterten zwischen sechs und 16 Jahren. Das Highlight sind immer die Elite-Amateurrennen der Frauen und Männer, die besondere Spannung versprechen. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass die Siegprämien der Race Days für Frauen und Männer identisch sind.

Die Rennen werden in verschiedenen Rennklassen ausgetragen. Die Jüngsten sind dabei die U15-Starterinnen und -Starter. Diese nehmen aber lediglich in Vaihingen teil. Außerdem gibt es auch die U17- und U19-Juniorinnen und Junioren. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern werden zusätzlich die Elite-Amateure an den Start gehen.

Die Rennen starten jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr. Die Reihenfolge ist aber an allen Tagen gleich. Es beginnen die U17- und die U19-Junioren. Danach kommt das Kids- und Teens-Race und anschließend fährt die Elite der Herren. Darauf folgen die Elite und die U19 der Damen und mit ein paar Minuten Abstand werden dann die U17-Juniorinnen in das bereits laufende Rennen eingeschleust. Am 21. Juni findet vor den anderen Altersgruppen noch das Rennen der U15 statt. Hier starten Mädchen und Jungen zusammen.

Wegen der Race Days kommt es in den verschiedenen Orten auch zu Verkehrseinschränkungen. An den jeweiligen Tagen sind die Straßen, in denen die Rennstrecken verlaufen, gesperrt. Es gilt ein komplettes Parkverbot entlang der Strecken an den Renntagen. Der Innenbereich der Rennstrecken ist nur über ausgewiesene Schleusen zu erreichen. Diese können nur in dringenden Notfällen durchfahren werden oder wenn sie von den Ordnern freigegeben werden.