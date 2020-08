Nach dem Sturz bei der Dauphiné-Rundfahrt ist ein Start der deutschen Radsport-Hoffnung Emanuel Buchmann aus Ravenbsurg bei der Tour de France weiter unklar. Vieles hängt an der Belastung auf dem Rad.

"Man kann nicht Entwarnung geben und davon ausgehen, dass alles problemlos verläuft", sagte Sportdirektor Enrico Poitschke dem "Kölner Stadt-Anzeige" und fügte hinzu: "Wenn Emu die nächsten zehn Tage nicht gut trainieren kann, dann muss man einfach sagen, dass er nicht mehr die Form hat, die er benötigt. Dann müssen wir vielleicht schauen, ob wir vielleicht andere Ziele mit ihm in den Fokus nehmen."

Buchmann muss für Tour-Start höhere Belastungen fahren

Buchmann war am Samstag in den französischen Alpen auf einer Abfahrt gestürzt und hatte dabei schwere Prellungen und Hautabschürfungen erlitten. Der gebürtige Ravensburger lag bis dahin auf dem dritten Platz der Gesamtwertung und präsentierte sich in starker Form. Bei der Tour de France (29. August bis 20. September) will der 27-Jährige eigentlich auf das Podest fahren. "Es ist wichtig, dass er in den nächsten Tagen höhere Belastungen fährt, da kann man nichts beschleunigen", ergänzte Poitschke.

SWR-Radsportexperte Uli Fritz erklärte bereits am Montag: "Es sollte bis zum Wochenende schon möglich sein, dass er länger als eine halbe Stunde fährt. Sonst wird es keinen Sinn machen, bei der Tour zu starten. Das wird sich bis Freitag oder Samstag entscheiden."

Deshalb gab es zuletzt so viele Stürze

Dass sich in der jüngsten Zeit die schweren Stürze häufen, ist laut Fritz auf mehrere Faktoren zurückzuführen. "Bedingt durch die Coronapause besitzen die Fahrer ja keinerlei Rennerfahrung mehr", sagte er: "Das hat auch damit zu tun, dass sich gerade die schweren Radrennen ballen, seit Anfang August. Die kleineren Rennen zum "Einrollen", wie bei einem normalen Saisonverlauf, gab es dieses Jahr nicht. Zudem müssen die Fahrer in Zeiten von aufgrund der Coronakrise reduzierten Budgets um ihre Plätze für nächstes Jahr kämpfen. All das spielt eine Rolle."