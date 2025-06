Verletzung zu komplex: Max Walscheid verpasst die Tour de France 2025

Max Walscheid wird die diesjährige Tour der France verpassen. Der 32-Jährige wird nach seiner Ellenbogenverletzung nicht rechtzeitig fit. SWR Sport hat mit ihm gesprochen.

Bereits drei Mal konnte sich Max Walscheid den Traum einer Tour-de-France-Teilnahme erfüllen. Nach zwei Jahren ohne Tour war ein Start 2025 fest eingeplant. Doch jetzt steht fest: Der Sprintspezialist vom australischen World-Tour-Team Jayco AlUla wird nach einer Verletzung nicht rechtzeitig zum Tour-Start am 5. Juli fit.

Folgenschwerer Sturz in Belgien

Im Rennen Dwars door het Hageland in Belgien stürtzte Walscheid Mitte Juni nach einem Zusammenstoß und zog sich einen Ellbogenbruch zu. "Mein erster Gedanke war natürlich zu 100 Prozent die Tour de France", sagte Walscheid am Montag (23.06.2025) im Gespräch mit SWR Sport. Die anschließende OP sei "gut gelaufen und die ersten Tage der Erholung haben auch gut funktioniert".

Verletzung zu schwer

Walscheid wird derzeit im Olympiastützpunkt Heidelberg betreut und absolviert dort eine Reha. Allerdings: "Wir haben uns mit dem Team intern besprochen und es macht leider keinen Sinn. Die Verletzung ist zu schwer, die Erholungszeit ist zu lang. Ich werde nicht starten", verkündete der gebürtige Neuwieder mit Blick auf die dreiwöchige Frankreich-Rundfahrt.

Auch kein Start bei den Deutschen Meisterschaften

Walscheid wird dementsprechend auch bei den Deutschen Meisterschaften, bei denen das Straßenrennen der Männer am kommenden Sonntag (29.06.2025) ausgetragen wird, fehlen. "In den vergangenen Jahren habe ich mir das eigentlich nicht nehmen lassen, mich da am Start zu zeigen", sagte Walscheid. SWR Sport überträgt die Rennen der Frauen und Männer aus Linden live.

Ziel: Start bei der Renewi Tour

Bis Ende August will Walscheid wieder auf dem Rad sitzen: "Der erste wichtige Renneinsatz für mich wird in der World-Tour die Renewi Tour sein", so Walscheid. Die viertägige Rundfahrt führt durch die Benelux-Länder und startet am 20. August.