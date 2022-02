Radfahrer Jan Hugger: Nach dem Beinbruch quält er sich wieder zur Topform

Es ist der Alptraum eines jeden Radrennfahrers: ein Beinbruch! Jan Hugger aus dem baden-württembergischen Niedereschach passierte das bei einem Horror-Sturz während der Deutschland-Rundfahrt. Der 24-Jährige vom Nachwuchs-Profiteam Lotto-Kern-Haus hat sich zurückgekämpft.

Nicht mal sechs Monate sind seit dem Sturz vergangen, nun will Jan Hugger wieder angreifen: "Denn die Leidenschaft ist neu entfacht!" Großmaischeid im Westerwald, ein Hotel als Fahrer-Lager: dort wo sonst die Gäste essen und trinken, wird geschraubt und getestet. Dutzende Rennräder werden von den Mechanikern für die Saison vorbereitet, Trainings-Wissenschaftler nehmen Maß an den Jungprofis, ein Leistungsdiagnostiker begleitet die wichtigste Maßnahme an diesem Tag: den Leistungstest.

Gerade sitzt Jan Hugger auf dem Ergometer und keucht. Die Wattzahl geht Richtung 400, der Puls Richtung 180. Macht sowas Spaß? "Nein, definitiv nicht", gesteht der 23-Jährige und ringt nach Luft. "Aber wenn man so etwas nicht macht, kann man auch sein Potential nicht entfalten. Deshalb muss man sich auch mal im Training quälen." Die Wattzahlen sind das eine, die Blutwerte das andere. Immer wieder werden parallel zur schmerzhaften Tret-Arbeit am Ohrläppchen Blutstropfen entnommen, die bei der anschließenden Labor-Analyse wichtige Erkenntnisse über aerobe und anaerobe Leistungsbereiche des jeweiligen Athleten liefern. So wissen die Fahrer genau, wann sie bei extremer Belastung in die Sauerstoffschuld geraten. "Man braucht diese Werte, dass man die Trainingssteuerung anpassen kann", erklärt Jan Hugger und lächelt. Trotz der Quälerei.

Wieder Laufen gelernt

Für den Nachwuchs-Profi ist dieses Mannschafts-Wochenende von Lotto-Kernhaus wie ein Comeback. Denn vor noch nicht einmal sechs Monaten stürzte er schwer bei der Deutschland-Tour und brach sich den Oberschenkel - der Beginn einer Leidens-Zeit. "Ich muss sagen, am Anfang war es eine schwere Zeit, die erste Woche vor allem. Aber so nach und nach, nachdem man auch das Laufen wieder gelernt hatte, habe ich auch andere Seiten kennengelernt vom Leben", blickt Jan Hugger zurück und lacht. Er habe den Spaß neu entdeckt und - wie er formuliert - "die Leidenschaft für den Radsport neu entfacht." Tour? Nein danke. Jan Hugger besitzt einen gesunden, pragmatischen Verstand. Er weiß, dass der Traum vieler Jungprofis für ihn wahrscheinlich unerreichbar ist: die Tour de France. Und gibt auch unumwunden zu: "Ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde. Drei Wochen am Stück – das ist schon ein Leidens-Weg...". Der 23-Jährige denkt langfristig, studiert nebenbei Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Furtwangen, von der er "im Sinne meines Radsports" bestens unterstützt wird.

Fein-Tuning für Mensch und Material

Wie wichtig ein Charakter wie der von Jan Hugger für die Mannschaft ist, zeigt die Einschätzung von Teamchef Florian Monreal: "Wahnsinn, dass Jan wieder mit dabei ist. Super für uns. Er ist eine wichtige Stütze im Team. Sein erster Einsatz nach dem Sturz bei der Deutschland-Tour! Er ist happy, wir sind happy." Mittlerweile ist der lädierte Oberschenkel wieder voll belastbar, aber der Weg zu alter Fitness noch lang. Bis zu 25 000 Kilometer stehen auch diese Saison für Hugger wieder auf dem Programm. Dazu gehört aber auch das Fein-Tuning in diesem ganz besonderen Zusammenspiel von Mensch und Material. Deshalb sitzt Jan Hugger jetzt auf der nächsten Rad-Station: von der Schulter bis zu den Füßen ist er mit Sensoren markiert, die seinen Bewegungsablauf in ein digitales Computer-Programm übertragen. So können Beinstellung, Kraftübertragung auf die Pedale und Aerodynamik optimiert werden. Lotto-Kernhaus immer besser Auch diese Maßnahme im Camp von Lotto-Kernhaus belegt die kontinuierlich wachsende Professionalisierung des Nachwuchs-Rennstalls aus Weitersburg. "Es wird von Jahr zu Jahr besser und der Kader immer stärker", bestätigt Joshua Huppertz, einer der erfolgreichsten und erfahrensten Rennfahrer im Team. "Wir haben unsere Mechaniker, Fotoshooting, Leistungstests. Ich bin seit mittlerweile acht Jahren im Team und fühle mich hier pudelwohl." Er lacht. Denn auch er hat gerade die Tret-Mühle des Stufentests hinter sich mit knapp 200er Puls am Ende.

Deutschland-Tour als Höhepunkt

Die Ziele des Ausbildungs-Rennstalls aus Rheinland-Pfalz sind vielfältig. Vor allem die nationale Bundesliga-Serie wollen Hugger und Co. wieder dominieren. Aber sich vor allem auch beim nationalen Höhepunkt, der Deutschland-Tour, in Szene setzen. "Da waren wir ja knapp an einer Top-Ten-Platzierung vorbeigeschrammt letztes Jahr, da wollen wir wieder hin", formuliert Florian Monreal selbstbewusst. "Das ist das Größte für uns", bestätigt Joshua Huppertz, der bei der Deutschland-Tour im Kampf mit vielen Tour-de-France-Größen schon großartige Angriffslust bewiesen hat. Saisonstart auf Rhodos Aber erst einmal muss der Einstieg in die Saison gelingen, mit internationalen Rennen auf Rhodos und in Holland. Und dorthin gehen dann auch schon mal die Gedanken bei der Ergometer-Qual. "Denn je härter man trainiert, desto einfacher ist es in den Rennen", beschreibt Jan Hugger seine Motivation und fügt lachend hinzu: "Manchmal denkt man sich aber auch: warum mache ich das überhaupt…". Um sogleich wieder an seiner Form zu arbeiten, kein halbes Jahr nach dem Beinbruch, für seine ganz besondere Leidenschaft: Radrennen fahren.