Im Gegensatz zum Fußball stehen viele andere Sportarten noch völlig blank da - es gibt keine Meisterschaften, es finden keine Wettkämpfe statt. Nur Training ist erlaubt. Es herrscht Ungewissheit. Das Bahn-Team Rheinland-Pfalz wollte das nicht länger hinnehmen. Und machte aus Training einen Wettkampf. Und aus der Ungewissheit konkrete Leistungsdaten. Mit dabei: Eine Olympiasiegerin als neue Teammanagerin.

Die "Badewanne", wie die Radrennbahn in Dudenhofen liebevoll genannt wird, macht ihrem Spitznamen diesmal keine Ehre, denn es ist trocken. Eigentlich fehlen an diesem sonnendurchfluteten Tag nur die Zuschauer. Ansonsten kommt hier in der Pfalz Renn-Atmosphäre auf: High-Tech-Räder, Zeitfahr-Anzüge, Mechaniker, Trainer und dazu das regelmäßige Piepsen der elektronischen Zeitnahme.

Antritt folgt auf Antritt

"Interne Leistungsüberprüfung" nennt Coach Frank Ziegler diese intensive Einheit. Seine sieben Athletinnen und Athleten vom Bahn-Team Rheinland-Pfalz müssen liefern - und zwar Leistungsnachweise. Antritt folgt auf Antritt.

"Das ist ein ganz wichtiger Test“, sagt Miriam Welte, die . Die Pfälzerin, die im vergangenen Jahr ihre aktive Karriere beendet hat, fungiert mittlerweile als Teammanagerin. Und weiß nur zu genau aus ihrer eigenen aktiven Zeit, dass ohne konsequente Formüberprüfung keine Erfolge einzufahren sind. Erst recht in einer Zeit ohne Rennen.

Fernziel Olympia im Blick

"Denn alle haben jetzt wochenlang alleine zuhause trainiert", erzählt Welte: "Das ist jetzt eine gute Überprüfung, um zu wissen, wie die Form ist. Und um dann eben das Training planen zu können, auch mit dem Ziel für die eine oder den anderen, bei Olympia schnell zu fahren."

Auch wenn die Spiele von Tokio noch weit weg sind: sie geben Vollgas. Alessa Pröpster zum Beispiel, die dreifache Junioren-Weltmeisterin. Die hochtalentierte Sprinterin des RSC Ludwigshafen gilt als heiße Olympia-Kandidatin. "Ja, mir hat die Corona-Pause sogar geholfen", bestätigt sie. Denn im vergangenen Dezember musste sich die Bahn-Spezialistin einem komplizierten Eingriff am rechten Knöchel unterziehen, nachdem eine Bänder-Verletzung nicht ordentlich ausgeheilt war. "Nach viel Reha und Krafttraining bin ich jetzt wieder gut dabei", strahlt Alessa Pröpster und geht den nächsten Test-Lauf gut gelaunt an.

Auch Timo Bichler ist zufrieden. "Die Grundlage ist gut, der Kraftzuwachs spürbar", resümiert der Bronze-Gewinner der Europameisterschaft 2018. In Dudenhofen testet er sogar schon sein neues Olympia-Rad, an dem nahezu alle Teile aus hochwertigen Carbonfasern gefertigt sind.

"Komisches Gefühl" ohne Wettkämpfe

Und wie ist das Gefühl, hart trainieren zu müssen, aber trotzdem keine Aussicht auf baldige Renneinsätze zu haben? "Komisch", gesteht der Topsprinter des RV Dudenhofen auf seiner Hausbahn. "Manchmal fehlt der Ehrgeiz, das wirklich durchzuziehen. Aber man weiß, wenn wieder was ist, warum man trainiert. Das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen."

Miriam Welte weiß, wie schwer die Motivation in dieser Zeit sein kann: "Ehrlich gesagt: ich wollte derzeit nicht in der Haut der Athleten stecken. Die haben’s echt schwer." Doch die Sprinter von Welte, Ziegler und Co. bauen sich gegenseitig auf – und bilden auf der Bahn dank des hohen Leistungs-Levels eine ideale Trainingsgemeinschaft. Beim Leistungs-Test ist sogar ein Trainingswissenschaftler des Olympiastützpunktes dabei, der für die genauen Leistungsdaten und erste Analysen sorgt.

Einen finanziellen Einbruch hat das Team Rheinland-Pfalz durch die Pandemie-Pause nicht erleiden müssen. "Unsere Sponsoren sind uns treu geblieben", stellt Teamleiter Hermann Mühlfriedel zufrieden fest. "Im Gegenteil: wir haben sogar zwei neue dazubekommen. Jetzt hoffen wir, dass die Meisterschaften dieses Jahr noch stattfinden und wir unseren Sportlern eine Perspektive bieten können!"

Und erneut ertönt die elektronische Uhr, die nächsten Test-Läufe stehen an. "Die Zeit läuft", ruft Frank Ziegler. Die Sprinter fahren einen Antritt nach dem anderen, beschleunigen von null auf über 60 Stundenkilometer. Es ist - im besten Wortsinne - ein Re-Start.