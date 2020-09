per Mail teilen

Bei der Kunstrad-WM in Basel belegten André und Benedikt Bugner vom RSV Klein-Winternheim den zweiten Platz. Nach dem Wettkampf erklärten die Brüder ihr Karriere-Ende.

"Ich habe den Schritt, den wir gemacht haben, noch gar nicht richtig realisiert", sagte André Bugner im Gespräch mit SWR Sport. Als Grund für den Rücktritt nannte er eine Verletzung aus dem letzten Jahr und berufliche Gründe.

So sah es auch Benedikt Bugner: "Ich habe immer noch Probelem mit dem Fuß. Ich will den Fokus jetzt auf das Berufliche legen. Ich bin gespannt auf das, was kommt. Es wird eine spannende Zeit werden."

Beide Brüder mussten aufgrund eines komplizierten Beinbruchs von Benedikt Bugner 15 Monate pausieren. Eine Rückkehr auf das Kunstrad war lange Zeit fraglich. Nun also der zweite Platz bei der WM - ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören.