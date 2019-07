per Mail teilen

Er will die Beine sprechen lassen. Das Reden überlässt er gerne anderen. Zur Zeit fährt sich Emanuel Buchmann beim berühmtesten Radsport-Ereignis immer mehr ins Rampenlicht. Und Ravensburg ist stolz auf seinen "Emu".

Die Große Kreisstadt Ravensburg ist stolz auf ihr Rutenfest. Jedes Jahr wird fünf Tage lang gelacht, geredet oder auch Riesenrad gefahren. Von den rund 280.000 Einwohnern gibt es niemanden, der dieses Riesenereignis nicht kennt. So einen Bekanntheitsgrad hat Emanuel Buchmann in seiner Geburtsstadt noch nicht erreicht. Viele wissen mit seinem Namen nichts anzufangen. Allerdings, je länger der 26-Jährige bei der Tour vorne mitmischt, desto berühmter wird er.

Dauer 1:10 min Umfrage: Was die Ravensburger über "ihren Buchmann" sagen Unser Reporter hört sich auf dem Rutenfest Ravensburg um.

Zu Hause in Österreich

Emanuel Buchmann ist zwar in Ravensburg geboren, lebt aber im österreichischen Lochau direkt am Bodensee. Dort wohnt er mit seiner Freundin Claudia Eder, einer Ernährungsberaterin, die früher selbst beim Radsport-Team "Bora" angestellt war. Buchmann selbst sieht sich immer noch als Ravensburger. "Meine Freundin ist Österreicherin, Österreich ist auch schön. Aber so weit wohne ich ja auch nicht weg von Ravensburg. Das sind nur 30 bis 35 Kilometer bis nach Hause und da schaue ich schon noch regelmäßig vorbei."

Der schweigsame Typ

Bei der diesjährigen Tour ist Buchmann durch seine konstant guten Leistungen und seine knappen Antworten bei Interviews aufgefallen. Der Mann mag auch verbal keine Umwege, ist ein auffällig Unauffälliger im großen Tourfeld. "Zu Hause ist er nicht so schweigsam, sonst wäre es auch langweilig," erzählt Freundin Claudia. Und auch sein ehemaliger Jugendtrainer Tobias Hübner hat den Kletterspezialisten gerade in Gesellschaft oder auch in seinem familiären Umfeld schon recht gesprächig erlebt. Insgesamt gilt Buchmann aber als zurückhaltender Typ. Ein Klettermann eben, kein Showman.

Dauer 0:35 min Jugendtrainer Tobias Hübner: "Ihm geht es nicht um Ruhm und Ehre" Am SWR-Mikrofon äußert sich der erste Trainer von Emanuel Buchmann über seinen ehemaligen Schützling.

Sein Lieblingssatz ist...

"Ich mag jetzt meine Ruhe haben." Genau deshalb liebt Emanuel Buchmann auch den Radsport. Viel Natur, Ruhe, nur im Kampf mit sich selbst. Mit 14 Jahren hat er angefangen mit dem Radsport. Fußball und Handball waren auch schön, aber Radfahren ist seine große Leidenschaft geworden. Hobby und Beruf zugleich. "Ich will in keine Fußstapfen treten," sagt Buchmann mit Blick auf Jan Ullrich, der als letzter Deutscher 1997 die Tour gewonnen hat, um gleich darauf nachzuschieben. "Für meinen Teil kann ich sagen, dass ich zu hundert Prozent sauber bin."

Dauer 0:43 min Jugendtrainer Tobias Hübner: "Im familiären Umfeld ist er gesprächiger" Am SWR-Mikrofon äußert sich der erste Trainer von Emanuel Buchmann über seinen ehemaligen Schützling.

Nur nicht hetzen

Emanuel Buchmann kocht gerne, hat keinen Manager, handelt seine Verträge alleine aus. Er selbst sieht sich als "rationalen Typ". Vater Manfred schreibt auf der Homepage seiner Ravensburger Möbelschreinerei: "Betten machen dauert bei uns leider etwas länger als im Märchen." Hektik ist in der Familie Buchmann also nicht erwünscht. Und diese Ausgeglichenheit zeigt auch Emanuel bei der Tour, wenn wieder einmal Ausreißer das Feld sprengen und hektisch davon sprinten. Buchmann junior fährt einfach sein Tempo weiter, er macht sein Ding. Sein Ziel: ein Platz bei der Tour unter den Top Ten. Sollte das klappen, wird bald ganz Ravensburg wissen, wer Emanuel Buchmann ist.