Am Sonntag machen Deutschlands beste Straßenradprofis wieder Jagd auf ein begehrtes Kleidungsstück: das Meistertrikot mit den schwarz-rot-goldenen Streifen. Wer das schwere Rennen auf dem Sachsenring gewinnt, darf sich ein Jahr lang mit dieser besonderen Trophäe auf den Schultern bei Tagesrennen und Rundfahrten präsentieren. Einer der Topfavoriten: Pascal Ackermann, der Titelverteidiger aus Landau.

Auch wenn der böse Sturz schon einen Monat zurückliegt: Schon das bloße Anschauen der Fotos verursacht Schmerzen. "Zum Glück konnte ich noch auf der linken Seite schlafen, denn es war nur die rechte Seite offen", kann Pascal Ackermann wieder lachen angesichts der Tortur, die er bei seiner ersten Drei-Wochen-Rundfahrt durchleiden musste.

Dauer 2:30 min Pascal Ackermann zwischen Giro d'Italia und Deutscher Meisterschaft Pascal Ackermann zwischen Giro d'Italia und Deutscher Meisterschaft

Im Giro d’Italia hatte er sich mit erstklassigen Leistungen das lila Trikot des besten Sprinters erobert, als der Sturz in einem weiteren Massenspurt passierte und den 25-jährigen Pfälzer übel zurichtete: großflächige Hautabschürfungen und Prellungen von der Schulter über den Rücken bis zur Hüfte und zum Oberschenkel. Wohlgemerkt: rechts.

"Ich hatte noch nie so Schmerzen"

"Ich hatte noch nie so Schmerzen. Ich bin vom Rad gekommen und wollt eigentlich nur in den Bus zum Doktor, dass ich wieder alles verbunden bekomme", erzählt Ackermann rückblickend: "Man kennt es ja, wenn man einen kleinen Kratzer hat, wie das weh tut. Ich hatte ja den halben Körper offen, und das ist halt nicht so das Schöne…."

Das lila Trikot verteidigte Deutschlands bester Sprinter trotzdem - mit eisernem Durchhaltevermögen und erstklassigen Sprints. Als erstem deutschen Radprofi gelang ihm damit die Eroberung dieser begehrten Trophäe.

"Ein Traum" wird wahr

"Ein Traum", gesteht Ackermann mit leuchtenden Augen. Denn der Giro-Erfolg war ein weiterer Schritt nach vorne in der rasanten Karriere des blonden Berufsrennfahrers. Schon im vergangenen Jahr landete er einen prestigeträchtigen Coup, indem er im hessischen Einhausen den deutschen Straßentitel abstaubte - und gnadenlos durchstartete. "Mit dem Meistertrikot auf den Schultern: das hat mich beflügelt. Mit dem Trikot bin ich einfach geflogen", sagt Ackermann: "Ich hab auf die Ärmel geguckt, hab die Streifen gesehen - das war einfach ein geiles Gefühl."

In Topform zur Meisterschaft

Im Meistertrikot erfüllte er sich unter anderem einen Traum, der er schon als Jugendfahrer hatte: Triumph beim 1.-Mai-Klassiker in Frankfurt. Anschließend Etappensiege und Sprinter-König beim Giro, Etappensieg bei der Slowenien-Rundfahrt.

Und schon deshalb ist er auf dem Sachsenring ein Titelverteidiger, auf den alle Konkurrenten blicken werden. Sein Ehrgeiz ist da, das Trikot mit den schwarz-rot-goldenen Ringen erfolgreich zu verteidigen - und die Form auch. "Ich bin jedenfalls gut erholt von den Sturzverletzungen - und fit", lacht Ackermann.

Traum vom Grünen Trikot bei der Tour

Ob er zuschlagen kann bei der DM, ist aber nicht nur von seinen eigenen Ambitionen abhängig, sondern auch von der Mannschafts-Taktik im Bora-hansgrohe-Team. Der Blick des ehrgeizigen Pfälzers geht aber ohnehin schon weiter in die Zukunft. Auf die Frage nach seinen Träumen gesteht er freimütig ein: "Ich würde liebend gern noch Weltmeister werden irgendwann in den nächsten Jahren. Und natürlich bei der Tour, das grüne Trikot, das will ich einmal haben."

Man glaubt es ihm. Ackermann ist eine ehrliche Haut - auch wenn diese Haut derzeit noch ziemlich viele Narben zeigt.