In Stuttgart haben sich am Samstag die besten Deutschen BMX-Fahrer getroffen. Bei den Deutschen Meisterschaften gingen mehr als 350 Teilnehmer ab 8 Jahren an den Start.

Mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde schanzen die Sportler über Betonhügel hinweg. BMX Race nennt sich das - eine von sechs Disziplinen, die mit dem kleinen BMX-Bike gefahren werden. An diesem Wochenende haben sich die besten Deutschen Fahrer in Stuttgart getroffen. Dauer 1:25 min Sendezeit 19:57 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Rad BMX Track Deutsche Meisterschaften in Stuttgart Erstmals finden die Rad BMX Track Deutsche Meisterschaften in Stuttgart statt. Dabei ermitteln bis zu acht Fahrer pro Rennen und Kategorie ihren Sieger. Am Mittag fanden die Trainingsläufe statt.