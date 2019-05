Mit neuen Talenten und alter Erfolgs-Philosophie geht das Bahn-Team Rheinland-Pfalz in sein zweites Jahr. Teamsprint-Olympiasiegerin Miriam Welte führt die Mannschaft nicht nur auf dem Rad an - sondern glänzt bei der Team-Präsentation auch als Moderatorin.

Dauer 01:23 min Miriam Welte und das Bahn-Team RP Olympiasiegerin führt Bahn-Team Rheinland-Pfalz

"Ich will das, was ich gelernt habe, an die Gungen weitergeben!" Miriam Welte, die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2012, versteht sich nicht nur als Teamplayerin, sie lebt es auch vor. Ihr persönliches Ziel bleibt dabei trotzdem ehrgeizig: "Ich will mindestens wieder zwei Deutsche Meistertitel holen. Und dann sehen wir weiter!"

In fast allen Nachwuchsklassen Deutsche Meistertitel

Das Bahnteam Rheinland-Pfalz, das direkt nach seiner Gründung im vergangenen Jahr in nahezu allen Nachwuchsklassen Deutsche Meistertitel einfuhr, will seine Erfolgs-Philosophie auch 2019 praktizieren: junge Talente aus der Region fördern und an die Eliteklasse heranführen. "Das vor allem mit einer sehr individuellen Förderung in Richtung deutsche Spitze", unterstreicht Teamleiter Hermann Mühlfriedel, früher selbst erfolgreicher Radrennfahrer.

Für die Konstanz der Sprinter-Mannschaft spricht die Tatsache, dass nahezu alle Aktiven des Gründungsjahres an Bord bleiben. Mit Katharina Albers und Luca Spiegel wurden heute zwei vielversprechende Talente als Neuzugänge präsentiert. Die nächsten Härtetests finden auf der Heimbahn im pfälzischen Dudenhofen statt: an diesem Wochenende Sprint-Wettbewerbe für alle Altersklassen und eine Woche später, am Pfingstmontag, das international hervorragend besetzte Finale der Zwei-Bahnen-Tournee.