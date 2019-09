In zehn Monaten hätte sie ihre dritten Olympischen Spiele erleben können. Doch Miriam Welte, die derzeit immer noch stärkste deutsche Anfahrerin im Teamsprint auf der Bahn, beendet überraschend ihre Karriere.

Gegenüber SWR Sport bestätigte die Olympiasiegerin von 2012 das sofortige Ende ihrer aktiven Karriere: "Es ist der Zeitpunkt gekommen, Abschied zu nehmen."

Ein abruptes Ende, das überraschend kommt

Vor einer Woche noch quälte sich Miriam Welte im Trainingslager mit der Nationalmannschaft, um sich auf die Olympia-Saison 2020 vorzubereiten. Doch nun verkündet die 32-jährige Bahnsprinterin vom 1. FC Kaiserslautern ihren Rücktritt - ein abruptes Karriere-Ende, das selbst für engste Weggefährten völlig überraschend kommt.

Dauer 2:31 min Miriam Welte beendet ihre beeindruckte Karriere Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte beendet völlig überraschend ihre beeindruckte Karriere

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen"

"Im Trainingslager habe ich festgestellt, dass ich gerade in den intensiven Einheiten, bei denen wir ja an die absoluten Belastungsgrenzen gehen und wir uns richtig quälen müssen, nicht mehr mit den notwendigen 100 Prozent rangehen konnte", gesteht Welte offen ein. Denn die hochprofessionelle Sprinterin weiß nur zu gut, dass mit weniger als einhundert Prozent Einsatz keine Chance auf einen weiteren Olympiasieg besteht. "Deswegen hab ich gesagt: Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Abschied zu nehmen", so Welte.

Dauer 6:03 min Exklusiv: Miriam Welte erklärt ihren überraschenden Rücktritt Exklusiv: Miriam Welte erklärt ihren überraschenden Rücktritt

Olympiasieg 2012 als Höhepunkt

Abschied von einer der erfolgreichsten Karrieren im deutschen Radsport: Olympia-Gold 2012 in London zusammen mit Kristina Vogel, Bronze 2016 in Rio, dazu sechs Weltmeister-Titel, vier Europameisterschaften und 21 DM-Siege! Der schönste Moment? Welte: "Natürlich der Olympiasieg von London! Der mit Abstand schönste Sieg, von dem man das ganze Leben lang erzählen kann."

Dauer 1:03 min Reaktionen zum Rücktritt von Miriam Welte Reaktionen zum Rücktritt von Miriam Welte

Die Familie als Rückhalt

Ihr Erfolgsrezept abseits der Nationalmannschaft: die große Familie. Vor allem Frank Ziegler, ihr Stiefvater und Trainer zuhause in der Pfalz, der für die Optimierung der Wettkampf- und Trainingssteuerung sorgte, ihre Mutter Alexandra Welte, die als Physiotherapeutin eine enorm wichtige Bezugsperson ist, und natürlich ihr Lebenspartner Oliver Schäfer, der als ehemaliger Fußballprofi unter anderem Deutscher Meister mit dem FCK wurde und deshalb genau weiß, was im Hochleistungssport abverlangt wird. "Die waren immer für mich da", sagt Miriam Welte mit Dankbarkeit: "Genauso wie meine Freunde, die mir geholfen haben, wenn es mal nicht so gut ging. Das ist einfach schön gewesen die ganze Zeit, so ein tolles Umfeld zu haben."

Enge Bindung zu Kristina Vogel

Die Spezialistin im 500-Meter-Zeitfahren und Teamsprint feierte besonders gern Erfolge auf ihrer Hausbahn im pfälzischen Dudenhofen - zuletzt allerdings mit bewegenden Tränen, als sie ihren Sieg Kristina Vogel widmete. Weltes Teamsprint-Partnerin beim Olympiasieg 2012 ist seit einem tragischen Trainingsunfall querschnittsgelähmt. "Das war der schlimmste Moment, den ich erleben musste als Sportlerin, als ich erfahren habe, dass Kristina nicht mehr auf dem Rad sitzen kann", denkt Miriam Welte noch immer mit Schaudern zurück. Und lächelt kurz danach doch wieder, als sie betont, mit welcher Kraft ihre einstige Zimmerkollegin dieses Schicksal meistert: "Kristina ist nach wie vor die alte verrückte Nudel und es macht immer Spaß, wenn wir uns sehen."

Was nimmt Welte mit nach fast zwei Jahrzehnten Spitzen-Radsport? "Dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen", sagt sie. Die Polizei-Oberkommissarin wird jetzt erst einmal ihre berufliche Zukunft klären. Und einiges nachholen, was im stressigen Renn-Alltag kaum möglich war: "Konzerte besuchen, ausschlafen, mal eine Weinschorle trinken."

Ein zweischneidiges Schwert

Der jetzige Entschluss, selbst über das Karriere-Ende zu entscheiden, hat für Welte durchaus zwei Seiten. Denn zum einen sei es ein schwerer Entschluss: "Weil ich weiß: jetzt ist es vorbei." Zum anderen aber auch ein leichter Entschluss: "Weil die ganzen Quälereien aufhören. Rückenschmerzen, Knieschmerzen, die immer wieder da sind - die werde ich nicht vermissen." Und dabei lacht sie, offen und ehrlich.

Der deutsche Bahnradsport verliert mit Miriam Welte eine vorbildliche Athletin. Und eine herausragende Persönlichkeit. Doch so stark wie ihre vielen Antritte waren, ist auch jetzt auch ihr selbstgewählter Abtritt.