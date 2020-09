Der Rheinland-Pfälzer Max Walscheid gehört zu den Neulingen bei der Tour de France. Bisher glänzte er als Helfer für seinen Teamkollegen Giacomo Nizzolo. Doch nach dessen Ausstieg darf Walscheid nun selbst angreifen.

Seine Premiere bei der Tour de France hatte sich Max Walscheid etwas anders vorgestellt. Chaotischer hätte das Debüt des Neuwieders nicht beginnen können. Spiegelglatte Straßen und Dauerregen sorgten bei der ersten Etappe für zahlreiche Stürze. "Das war ein sehr, sehr gefährlicher Tag heute. Es waren unfassbar viele Stürze", sagte der 27-Jährige im Anschluss. Selbst beim Ausfahren auf der Rolle saß der Schock noch immer tief. Er selbst blieb zum Glück unverletzt und konnte die Tour am zweiten Tag, dann bei Sonnenschein, ohne Probleme fortsetzen.

Helfer von Kapitän Nizzolo

Im Team von NTT Pro Cycling war die Aufgabe von Max Walscheid von Anfang an klar definiert: Im Gerangel der Massensprinter seinem Kapitän Giacomo Nizzolo so lange wie möglich Windschatten geben. Was letztendlich aber nur zu einem Podestplatz reichte. Nizzolo gelang ein dritter Platz in der ersten Tour-Woche. In den Pyrenäen musste der Italiener dann wegen Knie-Problemen nach einem Sturz die Tour vorzeitig beenden.

Kein Luxus zwischen den Etappen

Mit dem Aus von Nizzolo hat Max Walscheid nicht nur seinen Kapitän, sondern auch seinen Zimmerkollegen verloren. Doch die Einsamkeit hat, besonders für den knapp zwei Meter großen Neuwieder, auch einen Vorteil - mehr Platz. "Luxuriös geht's hier wirklich nicht zu", gewährt uns Max Walscheid Einblicke in seine Herberge. "Aber das ist auch gar nicht schlimm. Denn auf den Zimmern verbringen wir gar nicht soviel Zeit, im Wesentlichen nur zum schlafen", fügt er an.

Das Zwischenfazit seiner Tour-Premiere: positiv

Mit dem bisherigen Ablauf seiner Tour-Premiere ist Max Walscheid zufrieden. Nach dem Aus seines Kapitäns will der Neuwieder auf den anstehenden Flachetappen noch einmal selbst angreifen. "Es ist für mich auf jeden Fall gigantisch. Jetzt ist ja schon ein Drittel rum und ich bin bisher gut durchgekommen, ich bin guter Dinge", sagt das 92-Kilo-Kraftpaket. Angesprochen auf sein Gewicht, besonders bei den schnellen Abfahrten, ist Walscheid froh, dass er auf ein tadelloses Material vertrauen kann: "Meine Bremsen sind zwar manchmal ein bisschen am Limit, weil ich teilweise 30 Kilo mehr als die Bergflöhe wiege. Aber bisher hat alles gut geklappt." Und das soll möglichst bis zur Zielankunft in Paris so bleiben.