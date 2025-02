Anja Wicker holt souverän die Goldmedaille bei der Skilanglauf-WM

per Mail teilen

Parasportlerin Anja Wicker vom MTV Stuttgart hat im italienischen Toblach einen Start-Ziel-Sieg im Langlaufrennen über 10 Kilometer gefeiert.

Biathlon-Paralympics-Siegerin Anja Wicker vom MTV Stuttgart hat nach einem Start-Ziel-Sieg zum ersten Mal eine Goldmedaille bei einer Skilanglauf-WM gewonnen. Am ersten Tag bei den Wettkämpfen im italienischen Toblach triumphierte die 33-Jährige in der sitzenden Klasse über zehn Kilometer in 33:01,4 Minuten.

Ihr Vorsprung auf die ärgsten Verfolgerinnen Aline dos Santos Rocha (34:28,5/Brasilien) und Dauerrivalin Kendall Gretsch (34:32,0/USA) lag bei rund eineinhalb Minuten. In der vergangenen Woche hatte Wicker bei der Para Biathlon-WM in Slowenien noch dreimal das Nachsehen gegen Gretsch und holte zweimal Silber sowie Bronze.

Bei den Weltmeisterschaften 2017 und 2021 hatte sich die Athletin des MTV Stuttgart jeweils Platz eins gesichert - nun schaffte sie dies erstmals auch im Langlauf. "Unfassbar, einfach nur verrückt", sagte Wicker: "Die Strecken in Toblach haben mir schon beim Weltcup vor einem Jahr gut gefallen. Das habe ich mitgenommen."

Leonie Walter holt Medaille

Leonie Walter vom SC St. Peter holte in der Klasse der Sehbehinderten Bronze. Nach zwei Goldmedaillen sowie Silber bei der Biathlon-WM auf der Pokljuka musste sich die 21-Jährige mit Guide Michael Huhn der siegreichen Tschechin Simona Bubenickova und Peking-Paralympicssiegerin Carina Edlinger (Österreich) geschlagen geben.

Die 18-jährige Linn Kazmaier, bei der WM im vergangenen Jahr noch mit drei Titeln, wurde mit Begleitläufer Florian Baumann nach einer mehrmonatigen Trainingspause im selben Rennen Fünfte. In der stehenden Klasse lief Kathrin Marchand, Ruder-Vierte der Paralympics von Paris und zweimalige Olympiateilnehmerin, bei ihrem WM-Debüt auf Rang sechs. Am Donnerstag geht es in Toblach mit zwei Staffelwettbewerben weiter.